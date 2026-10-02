Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B:Hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027

Nhà thầu lu nền đường cấp phối đá dăm đoạn qua xã Hòa Tiến. Ảnh: C.TÚ - N.QUỐC

Nỗ lực của địa phương

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B (đoạn qua các xã Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến) đã được các địa phương nỗ lực hoàn thành 100%. Tuy nhiên, tiến độ thi công thực tế vẫn chậm do nhà thầu thiếu máy móc và chưa bảo đảm nhân lực; việc lu lèn làm nứt nhà dân dẫn đến tình trạng cản trở thi công.

Theo UBND xã Hòa Tiến, địa bàn xã có số lượng giải phóng mặt bằng nhiều nhất với 722 hồ sơ và đã hoàn thành 100% để bàn giao cho chủ đầu tư. Thực tế ghi nhận nhiều vị trí đã bàn giao mặt bằng từ lâu nhưng nhà thầu chỉ thi công “cầm chừng” dẫn đến việc người dân thay đổi ý định, gây cản trở. Cụ thể, ngày 3/7/2026, xã Hòa Tiến phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hồ sơ. Dù vậy, do nhà thầu thiếu nhân lực và phương tiện, xã phải hỗ trợ thi công lần hai vào ngày 4/8.

Người dân Hòa Tiến tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc bàn giao mặt bằng thi công dự án. Ảnh: C.TÚ - N.QUỐC

Gần đây, một số người dân bên trái tuyến, đoạn vỉa hè đã cản trở thi công tại khu vực nút giao với đường dẫn vào cầu Quảng Đà do việc lu rung gây chấn động làm nứt nhà. Trước thực trạng trên, xã Hòa Tiến kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng, tư vấn quản lý dự án cùng nhà thầu tập trung bổ sung nhân lực, thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, các đơn vị liên quan, doanh nghiệp bảo hiểm sớm kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại của các hộ dân nhằm có cơ sở giải quyết dứt điểm.

Tại xã Bà Nà, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tấn Phát cho biết, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Tuy nhiên, việc thi công trên tuyến vẫn gặp trở ngại do chưa chi trả tiền bồi thường sự cố làm nứt nhà của 65 hộ dân, khiến bà con ra cản trở. Ngoài ra, người dân không đồng ý nhận tiền vì mức bồi thường của bảo hiểm đợt sau thấp hơn đợt đầu. “Sau khi địa phương và đơn vị điều hành dự án tổ chức vận động, người dân bị ảnh hưởng thống nhất đồng thuận nếu đơn vị bảo hiểm sớm kê lại tiền bồi thường phù hợp, chi trả theo quy định”, ông Phát chia sẻ.

Thi công đoạn tuyến giáp ranh giữa xã Hòa Vang với xã Bà Nà.

Sẽ về đích đúng kế hoạch

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thành Hưng cho biết, Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đã bị chậm trễ, kéo dài nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ năng lực quản trị, điều hành dự án và công tác tổ chức thi công của nhà thầu còn hạn chế, thiếu quyết liệt. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án với chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật (điện lực, cấp nước, viễn thông) chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. “Các đơn vị không được tiếp tục lấy lý do vướng mắc mặt bằng để biện minh cho việc thi công chậm. Thực tế nhiều vị trí đã bàn giao mặt bằng sạch, song nhà thầu không tập trung thiết bị, nhân lực để thi công dứt điểm”, ông Hưng yêu cầu.

Tại buổi làm việc với nhà thầu, địa phương và các đơn vị liên quan vào ngày 22/9 vừa qua, Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, hoàn thành công trình phục vụ nhân dân đi lại trước Tết Nguyên đán 2027.

Cụ thể, nhà thầu Đông Sơn phải khẩn trương tăng cường thiết bị, máy móc và nhân lực thi công, đặc biệt là đoạn từ nút giao đường dẫn vào cầu Quảng Đà đến cuối tuyến (giáp xã Đại Lộc). Đơn vị này cũng phải bổ sung 3 cán bộ kỹ thuật có năng lực để thường trực điều hành trực tiếp tại công trường, tập trung xử lý dứt điểm các cống ngang đường và hệ thống mương dọc thoát nước. Sở Xây dựng cũng lưu ý nhà thầu Đông Sơn đào đến đâu phải khẩn trương đổ bê tông, đắp hoàn trả và làm móng mặt đường đến đó...

Thi công móng nền đoạn bên phải tuyến quốc lộ 14B, gần khu vực giáp ranh nút giao với đường dẫn vào cầu Quảng Đà. Ảnh: C.TÚ - N.QUỐC

Đối với trường hợp người dân cản trở thi công do việc lu rung làm nứt nhà, sau chỉ đạo của lãnh đạo Sở Xây dựng, các đơn vị có trách nhiệm đã phối hợp với địa phương, doanh nghiệp bảo hiểm và bên liên quan để giải quyết. Riêng tại khu vực nút giao đường dẫn vào cầu Quảng Đà - quốc lộ 14B, nhà thầu được yêu cầu nghiên cứu biện pháp thi công giảm thiểu chấn động (ưu tiên lu tĩnh, tăng lượt lu và điều chỉnh tần số rung phù hợp) nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các công trình lân cận.

Ông Lê Thành Hưng cho biết, Sở Xây dựng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho tư vấn quản lý dự án và các phòng chức năng liên quan. Đơn vị tư vấn quản lý dự án phải chủ trì, phối hợp với nhà thầu đăng ký kế hoạch thi công chi tiết về thời gian, vị trí gửi về UBND xã Hòa Tiến và Chi nhánh khu vực 4 (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng) để bố trí lực lượng bảo vệ thi công. Đồng thời, chủ đầu tư đề nghị địa phương và Chi nhánh khu vực 4 hỗ trợ nhà thầu theo kế hoạch từ nay đến khi hoàn thành đối với những trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng vẫn cản trở thi công.