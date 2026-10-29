Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Việt Nam - Ba Lan: Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng

Sau gần 70 năm thành lập, Trường THPT Việt Nam - Ba Lan, nằm trên địa bàn phường Hoàng Liệt đang xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường dạy và học của khoảng 2.000 học sinh.

Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Việt Nam - Ba Lan với tổng vốn đầu tư hơn 370 tỷ đồng. Ảnh: AT

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàng Liệt Hoàng Cao Khánh cho biết: Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Việt Nam - Ba Lan với tổng vốn đầu tư 370,864 tỷ đồng được khởi công ngày 6-9-2024, đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1. Trong đó, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt toàn bộ thiết bị công trình có giá trị 204,126 tỷ đồng.

Dự án triển khai trên khu đất rộng 29.624m², gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, bao gồm các hạng mục: Xây dựng mới 3 khối nhà lớp học 4 tầng, nâng cấp mới khối nhà hiệu bộ 5 tầng và nhà thể chất, bổ sung thiết bị các phòng học bộ môn.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, địa phương bước sang giai đoạn 2, khuôn viên nhà trường sẽ được mở rộng về phía Tây với các hạng mục gồm: Sân bóng đá cỏ nhân tạo (7 người) kèm đường chạy pitch, sân bóng rổ, sân đa năng (cầu lông, pickleball...), đường chạy 100m; chỉnh trang hệ thống sân vườn, cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa nhằm tạo không gian xanh mát cho nhà trường.

Theo đó, phường Hoàng Liệt phải giải phóng mặt bằng diện tích 14.724m², liên quan đến 61 thửa đất, gồm 43 thửa đất nông nghiệp, 12 thửa đất thổ cư, còn lại là đất công do phường quản lý.

Nói về tiến độ dự án giai đoạn 2, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Tạ Việt Dũng cho biết: Đối với công tác giải phóng mặt bằng, địa phương đã lập và xử lý 59 phương án. Đến nay, 40/43 hộ có đất nông nghiệp đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, 3 hộ còn lại đang hoàn thiện thủ tục.

Về đất thổ cư, ngày 26-9-2026, UBND phường phê duyệt phương án bồi thường cho 12 phương án với tổng số tiền hơn 40,2 tỷ đồng. Đến ngày 23-10, tổ công tác đã chi trả cho 10 hộ, còn 2 hộ đang kiến nghị về nhân khẩu và diện tích.

Đối với công tác di dời mộ, địa phương đã di chuyển 1 mộ từ ngày 20-12-2025, hiện còn 5 mộ thuộc 2 hộ gia đình đang được tuyên truyền, vận động di dời theo đúng quy định.

Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai giai đoạn 2 của dự án được cấp ủy, chính quyền phường Hoàng Liệt chỉ đạo quyết liệt. Ảnh: AT

Trước khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàng Liệt đã cử cán bộ tích cực xuống cơ sở, gặp gỡ từng hộ dân, lắng nghe kiến nghị và giải thích rõ chủ trương, chính sách, mức bồi thường cũng như quyền lợi của người dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Tạ Việt Dũng nhấn mạnh, khi hoàn thành, dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Việt Nam - Ba Lan giúp khắc phục triệt để tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, mở rộng không gian học tập, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Do đó, địa phương cam kết xử lý các kiến nghị của người dân một cách công khai, khách quan, đúng quy định; đồng thời đẩy nhanh thủ tục liên quan đến nhà tái định cư để người dân sớm ổn định chỗ ở.

Trong thời gian tới, Tổ công tác giải phóng mặt bằng phường sẽ tiếp tục vận động 2 hộ dân còn lại trong số 12 hộ đất ở nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Địa phương sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp, làm rõ các nội dung người dân kiến nghị, tránh để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án.