Dự án cải tạo mương Thụy Khuê bước vào giai đoạn hoàn thiện

Những mét cống cuối của hành trình hơn một thập kỷ

Dự án Cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê (gọi tắt là Dự án cải tạo mương Thụy Khuê) được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 3/2/2009. Dự án có tổng chiều dài gần 1,8km, từ cống dốc La Pho đến cống Đõ với tổng mức đầu tư 421,764 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng ô nhiễm kéo dài, cải thiện khả năng thoát nước, đồng thời hình thành tuyến giao thông và cảnh quan đô thị đồng bộ cho khu vực.

Khác với hình ảnh ngổn ngang, lầy lội và mùi hôi từ những đoạn mương hở từng có nhiều cơ quan báo chí phản ánh trong thời gian qua. Những ngày này, không khí thi công trên công trường cải tạo mương Thụy Khuê đã trở nên khẩn trương hơn.

Dọc tuyến mương, nhiều vị trí đã được thảm lớp bê tông nhựa, hệ thống bó vỉa, vỉa hè đang được thi công. Ảnh: TN.

Dọc tuyến, nhiều vị trí đã được thảm một lớp bê tông nhựa mỏng để người dân đi lại được thuận tiện hơn, hệ thống bó vỉa, vỉa hè cũng đang được khẩn trương thi công. Công nhân tập trung lát gạch, chỉnh sửa các vị trí đấu nối, hoàn thiện cuốn chiếu từng đoạn và các hạng mục phụ trợ. Trên công trường, những chồng gạch, cống bê tông và vật liệu xây dựng được tập kết, sẵn sàng phục vụ thi công.

Nếu như trước đây việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn bởi bùn đất, hố đào và công trường dang dở, thì nay nhiều đoạn đường đã thông thoáng, người dân có thể đưa xe vào tận cửa nhà, các cửa hàng kinh doanh dần hoạt động trở lại.

Theo ghi nhận, đến thời điểm này toàn tuyến Mương dài 1.800m chỉ còn khoảng 50m cống hộp cuối cùng đang được thi công trước khi toàn tuyến cống được khép kín.

Niềm vui của người dân trước ngày công trình về đích

Có mặt tại khu vực dự án, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân ngồi trước cửa nhà trò chuyện, trẻ nhỏ vui chơi trên những đoạn vỉa hè vừa được lát mới. Không khí tất bật của công trường xen lẫn sự háo hức của người dân khi chứng kiến công trình từng ngày hoàn thiện.

Tuyến đường này tập trung đông dân cư. Việc sớm hoàn thiện dự án có ý nghĩa rất quan trọng giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn. Ảnh: TN.

Việc dự án Mương Thuỵ Khuê đang bước vào giai đoạn hoàn thiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, vừa giúp người dân đi lại được thuận tiện vừa tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp cho tuyến đường Thụy Khuê trong thời gian tới.

Trao đổi với chúng tôi chị H số nhà 153 Thuỵ Khuê cho biết chịđã chứng kiến đoạn Mương thi công kéo dài suốt nhiều năm, bây giờ được thấy mặt đường đã được thảm nhựa, vỉa hè dần được thi công hoàn thiện.

"Tôi mong đơn vị thi công sớm hoàn thiện vỉa hè cho sạch sẽ để người dân tiện sinh hoạt, đi lại. Chị cũng cho biết thêm, từ khi đường được thảm nhựa, buổi sáng và chiều người già thường xuyên đi lại tập thể dục, trẻ con có chỗ vui chơi, đi lại thuận tiện hơn, cảnh ô nhiễm đã hạn chế, không còn như trước đây". - chị H nói.

Diện mạo của tuyến đường thuộc Dự án cải tạo mương Thụy Khuê đang dần được hoàn thiện. Ảnh: TN.

Đơn vị thi công hoàn thiện theo kiểu cuốn chiếu. Đoạn nào đã thi công xong cống hộp đơn vị sẽ tiến hành thảm một lớp nhựa mặt đường và lát vỉa hè giúp sinh hoạt của người dân thuận lợi hơn và giảm thiểu ô nhiễm. Ảnh: TN.

Đoạn cống hộp cuối cùng đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện trước khi thảm nhựa khép kín toàn tuyến. Ảnh: TN.

Những chồng gạch lát được đơn vị thi công tập kết phục vụ thi công vỉa hè. Ảnh: TN.

Ngõ 151 Thuỵ Khuê lối vào chung cư Golden Westlake mặt đường đang được hoàn thiện giúp việc đi lại và sinh hoạt của người dân dần trở lại bình thường, sau nhiều năm. Ảnh: TN.