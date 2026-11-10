Dự án cải tạo, mở rộng Quảng trường Hùng Vương tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì (cũ) do phường Thanh Miếu đề xuất.

Khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 1,98ha, tại nút giao đường Hùng Vương và đường Trần Phú. Định hướng xây dựng thành Công viên trung tâm, đóng vai trò là không gian chuyển tiếp giữa Quảng trường Hùng Vương và Công viên Văn Lang; ưu tiên kết nối công cộng, nâng tầm chất lượng cảnh quan khu vực.

Ý tưởng thiết kế khu vực nhằm kết nối 3 lớp giá trị: Di sản lịch sử (bản sắc Đất Tổ), dòng chảy thiên nhiên (cây xanh, mặt nước) và đời sống đô thị (cộng đồng, hoạt động hiện đại).

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, phương án hạ cốt đường giao thông khu vực nút giao Hùng Vương - Trần Phú - Đoàn Kết được đề xuất nhằm giảm độ dốc, cải thiện tầm nhìn, tạo sự kết nối liền mạch giữa quảng trường với Công viên trung tâm và Công viên Văn Lang trên diện tích khoảng 4,56ha.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi tại hội nghị.

Đồng thời, phường Thanh Miếu đề xuất cải tạo Quảng trường Hùng Vương theo hướng quảng trường bậc thềm, xen mảng xanh, ghế ngồi, không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm nhấn nước, nối cao độ từ đường Lương Thế Vinh lên cao độ đường Hùng Vương. Qua đó, tạo không gian liền mạch về tầm nhìn, kết nối các tuyến đường với Quảng trường Hùng Vương; khu vực Quảng trường với khu Công viên trung tâm và Công viên Văn Lang.

Lãnh đạo Sở Xây dựng đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về quan điểm, định hướng quy hoạch, ý tưởng thiết kế và tính khả thi của các phương án đề xuất.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thanh Miếu báo cáo phương án thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng Quảng trường Hùng Vương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Đây là dự án quan trọng, có ý nghĩa kết nối giữa Quảng trường Hùng Vương và Công viên Văn Lang, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, đồng thời tăng cường các dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ Nhân dân.

Đồng chí lưu ý, đối với ý tưởng thiết kế, cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp, đảm bảo kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, với những điểm nhấn cảnh quan đặc trưng của vùng Đất Tổ; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất bố trí khu vực dịch vụ với các hoạt động phù hợp.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao phường Thanh Miếu phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, góp phần bảo đảm quá trình triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.