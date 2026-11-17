Nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức bữa ăn bán trú

Bữa ăn bán trú không chỉ cung cấp năng lượng cho hoạt động học tập, vui chơi mà còn góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho học sinh. Để đạt hiệu quả, nhà trường cần thực hiện đồng bộ các khâu từ xây dựng thực đơn cân đối dinh dưỡng, lựa chọn nguyên liệu đến sơ chế, chế biến, chia suất và kiểm soát an toàn thực phẩm.

Tập huấn tổ chức bữa ăn bán trú tại Lâm Đồng chiều ngày 12.11.

Nhằm hỗ trợ nhà trường giải quyết những yêu cầu trên, từ ngày 10-12/11/2026, Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Chương trình có sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ 89 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề thiết thực như tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực, phổ biến Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục và định hướng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDDT) về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú.

Ông Trần Đức Minh - Phó Giám đốc Sở GDDT Tỉnh Lâm Đồng.

Đặc biệt, cán bộ phụ trách chuyên môn và kỹ thuật từ Ajinomoto Việt Nam hướng dẫn đại biểu thực hành Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”. Công cụ này hỗ trợ nhà trường lựa chọn thực đơn từ ngân hàng món ăn có sẵn hoặc chủ động xây dựng thực đơn mới từ các món ăn, nguyên liệu phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời cân đối hàm lượng dinh dưỡng cho học sinh theo nhu cầu khuyến nghị.

Bên cạnh đó, đại biểu được hướng dẫn quy trình chế biến bữa ăn bán trú bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý. Những vấn đề thực tế trong quản lý, giám sát an toàn thực phẩm, lựa chọn nguyên liệu và chế biến tại trường cũng được đưa ra trao đổi trực tiếp với báo cáo viên, chuyên gia.

Các đại biểu được hướng dẫn quy trình chế biến bữa ăn bán trú bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý.

Giải pháp đồng bộ cải thiện dinh dưỡng học đường

Hoạt động tập huấn tại Lâm Đồng nằm trong khuôn khổ Dự án Bữa ăn học đường do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) và Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp triển khai từ năm 2017, hướng đến cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho học sinh tiểu học.

Đến tháng 8/2026, Dự án đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, với hơn 4.500 trường tiểu học bán trú áp dụng các nội dung của Dự án và hơn 2,2 triệu học sinh được hưởng lợi mỗi năm.

Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” cung cấp hơn 120 bộ thực đơn với hơn 360 món ăn không lặp lại, được Hội đồng khoa học Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) thẩm định, bảo đảm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho học sinh tiểu học, đa dạng thực phẩm và phù hợp khẩu vị học sinh. Phần mềm được triển khai theo Quyết định số 196/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh ngân hàng thực đơn có sẵn, Phần mềm còn có các chức năng hỗ trợ nhà trường chủ động xây dựng thực đơn mới cân bằng hàm lượng dinh dưỡng theo nhu cầu khuyến nghị, đồng thời quản lý nguyên liệu thực phẩm sử dụng hằng ngày. Nhà trường có thể sử dụng Phần mềm miễn phí tại www.buaanhocduong.com.vn. Phần mềm là một trong các công cụ góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng thực đơn và quản lý bữa ăn bán trú, hướng đến nâng cao hiệu quả và tính khoa học trong công tác tổ chức bữa ăn học đường.

Nhà trường dễ dàng lên thực đơn theo tuần hoặc tháng cho học sinh nhờ tính năng của Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp bữa ăn đủ chất, Dự án còn chú trọng giáo dục dinh dưỡng để học sinh chủ động hình thành thói quen ăn uống khoa học, thông qua Chương trình Giáo dục dinh dưỡng “3 phút thay đổi nhận thức” với các áp phích và video sinh động, trực quangiúp các em hiểu hơn về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, khuyến khích ăn đa dạng các nhóm chất.

Sáng kiến “Quầy buffet rau củ” cũng tạo điều kiện để học sinh chủ động lựa chọn và tăng cường tiêu thụ rau củ trong bữa ăn.

Trước giờ ăn trưa, học sinh được giáo dục về dinh dưỡng thông qua Áp phích & Video “3 phút thay đổi nhận thức” của Dự án Bữa ăn học đường.

Dự án Bữa ăn học đường là một trong các sáng kiến trong định hướng đồng hành lâu dài của Ajinomoto Việt Nam,đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng Khoa học về Axit amin (AminoScience)”.