Từ mỗi bữa ăn bán trú đến sức khỏe học sinh

Bên cạnh bữa ăn gia đình, bữa ăn bán trú tại trường đóng vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày, góp phần cung cấp năng lượng cho học tập, vui chơi và các hoạt động thể chất.

Tuy nhiên, để mỗi bữa ăn thực sự đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, nhà trường cần quan tâm đồng bộ nhiều yếu tố, từ xây dựng thực đơn cân bằng, lựa chọn nguyên liệu đến tổ chức chế biến và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ quản lý, tổ trưởng bếp ăn và nhân viên cấp dưỡng tại các trường học.

Tập huấn về công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học tại Lâm Đồng từ ngày 10-12.11 vừa qua.

Nhằm hỗ trợ nhà trường nâng cao năng lực tổ chức bữa ăn bán trú, từ ngày 10-12/11/2026, Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Chương trình thu hút hơn 300 đại biểu đến từ 89 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, các đại biểu được hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực, cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục và định hướng tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú.

Trường Tiểu học Lê Lợi, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng triển khai Dự án Bữa ăn học đường.

Đặc biệt, chuyên gia Ajinomoto Việt Nam hướng dẫn thực hành phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”, hỗ trợ nhà trường dễ dàng xây dựng đơn từ ngân hàng món ăn có sẵn hoặc chủ động tạo thực đơn mới từ các món ăn, nguyên liệu phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời cân đối hàm lượng dinh dưỡng theo nhu cầu khuyến nghị.

Đại biểu được hướng dẫn xây dựng đơn bán trú cân bằng dinh dưỡng bằng Phần mềm.

Bên cạnh đó, quy trình chế biến bữa ăn bán trú bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý cũng được hướng dẫn cụ thể. Các vấn đề thực tế trong quản lý, giám sát an toàn thực phẩm, lựa chọn nguyên liệu và chế biến tại trường được đưa ra thảo luận, giải đáp trực tiếp.

Từ thực đơn cân bằng đến thói quen ăn uống lành mạnh

Hoạt động tập huấn tại Lâm Đồng nằm trong khuôn khổ Dự án Bữa ăn học đường do Bộ GD & ĐT, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) và Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp triển khai từ năm 2017, với mục tiêu góp phần cải thiện sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng của học sinh tiểu học.

Đến tháng 8/2026, Dự án đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, với hơn 4.500 trường tiểu học bán trú áp dụng các nội dung của Dự án và hơn 2,2 triệu học sinh được hưởng lợi mỗi năm.

Một trong những nội dung trọng tâm của Dự án là Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”, cung cấp hơn 120 bộ thực đơn với hơn 360 món ăn không lặp lại, được Hội đồng khoa học Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) thẩm định, bảo đảm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho học sinh tiểu học, đa dạng thực phẩm và phù hợp khẩu vị học sinh. Phần mềm được triển khai theo Quyết định số 196/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, là một trong các công cụ góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng thực đơn và quản lý bữa ăn bán trú, hướng đến nâng cao hiệu quả và tính khoa học trong công tác tổ chức bữa ăn học đường.

Một thực đơn bán trú theo đề xuất từ Phần mềm Dự án.

Bên cạnh ngân hàng thực đơn có sẵn, Phần mềm còn có các chức năng hỗ trợ nhà trường chủ động xây dựng thực đơn mới cân bằng hàm lượng dinh dưỡng theo nhu cầu khuyến nghị, đồng thời quản lý nguyên liệu thực phẩm sử dụng hằng ngày. Nhà trường có thể sử dụng Phần mềm miễn phí tại www.buaanhocduong.com.vn.

Đáng chú ý, Dự án không chỉ tập trung vào thực đơn mà còn chú trọng giúp các em hiểu về dinh dưỡng và chủ động hình thành thói quen ăn uống khoa học. Chương trình giáo dục dinh dưỡng “3 phút thay đổi nhận thức”, thông qua Áp phích và Video trực quan, sinh động, phù hợp với lứa tuổi học sinh hỗ trợ nhà trường trong công tác giáo dục học sinh nhận biết giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, hiểu về vai trò của các chất dinh dưỡng đối với sức khỏe và tầm quan trọng của việc ăn đa dạng thực phẩm trong bữa ăn tại trường và tại nhà.

Thông qua việc sử dụng áp phích, video để truyền tải kiến thức dinh dưỡng trước giờ ăn hoặc lồng ghép vào các hoạt động tại lớp, Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho học sinh, tạo nền tảng để các em duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối và khoa học.

Các em học sinh cùng tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng tại Áp phích “3 phút thay đổi nhận thức”.

Ngoài ra, sáng kiến “Quầy buffet rau củ” của Dự án cũng tạo điều kiện để các em chủ động lựa chọn và tăng cường tiêu thụ rau củ trong bữa ăn.

Dự án Bữa ăn học đường là một trong những sáng kiến thể hiện định hướng đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng của Ajinomoto Việt Nam. Thông qua sự phối hợp với các cơ quan quản lý và tổ chức chuyên môn, doanh nghiệp phát huy thế mạnh về dinh dưỡng và nền tảng “Khoa học về Axit amin” để xây dựng các giải pháp có tính ứng dụng trong thực tiễn.

Định hướng này gắn liền với Mục đích tồn tại của Ajinomoto Việt Nam: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.