Dự án Bóng đá cộng đồng bàn giao các hạng mục cải tạo, xây mới sân vận động xã Đàm Thủy

Đoàn công tác trao tặng 70 chăn ấm cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung, đoàn công tác tìm hiểu tình hình tổ chức, duy trì hoạt động của câu lạc bộ bóng đá cộng đồng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; trao đổi về những khó khăn trong quá trình triển khai và giải pháp phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Đoàn trao tặng 70 chăn ấm, tổng trị giá 63 triệu đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại xã Đàm Thủy, đoàn công tác bàn giao các hạng mục cải tạo, xây mới sân vận động xã Đàm Thủy, kinh phí 170 triệu đồng. Công trình góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất thể thao, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động rèn luyện thể chất, thi đấu và phát triển phong trào bóng đá tại địa phương.

Đoàn công tác trao tặng kinh phí cải tạo, xây mới các hạng mục sân vận động cho UBND xã Đàm Thủy.

Các hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Dự án Bóng đá cộng đồng Việt Nam tại Cao Bằng giai đoạn 2025 - 2029, hướng tới xây dựng môi trường thể thao an toàn, lành mạnh, khuyến khích trẻ em rèn luyện sức khỏe và phát triển kỹ năng sống thông qua bóng đá. Qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, nhà trường, chính quyền địa phương và đơn vị thực hiện dự án, mở rộng cơ hội tham gia thể thao cho trẻ em, nhất là những em hoàn cảnh khó khăn.