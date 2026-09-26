Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Chỉ hình sự hóa những hành vi có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội

Rà soát bổ sung tội danh mới, hành vi phạm tội mới

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày tóm tắt Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án BLHS (sửa đổi). Trong đó, về các quy định bổ sung tội danh mới, hành vi phạm tội mới, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát từng tội danh, hành vi mới, bảo đảm căn cứ rõ ràng về tính nguy hiểm cho xã hội. Việc bổ sung tội danh mới, hành vi mới phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chỉ hình sự hóa những hành vi có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội, đồng thời bảo đảm căn cứ pháp lý rõ ràng, cấu thành tội phạm chặt chẽ và phân định được ranh giới giữa tội phạm với vi phạm hành chính. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, dự thảo đã chỉnh lý theo hướng sắp xếp cấu trúc lại thành các tội phạm xâm phạm an ninh mạng.

UBTVQH cũng nghe Báo cáo ý kiến về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo BLHS (sửa đổi). UBTVQH cơ bản đồng tình với nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo BLHS (sửa đổi), đồng thời có những đóng góp ý kiến cụ thể đối với các nội dung Báo cáo cũng như dự thảo BLHS (sửa đổi).

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, UBTVQH cơ bản tán thành với những nội dung chính, những nội dung lớn trong Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án BLHS (sửa đổi); đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Bảo đảm giải quyết khách quan các vụ án

UBTVQH cũng cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự - CQĐTHS (sửa đổi).

Theo đó, dự thảo Luật Tổ chức CQĐTHS (sửa đổi) quy định về tổ chức CQĐT và giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức bộ máy các CQĐT của Công an nhân dân (CAND) và trong Quân đội nhân dân (QĐND). Khi không tổ chức CQĐT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bổ sung quy định về thẩm quyền của CQĐT Viện kiểm sát nhân dân tối cao sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; thẩm quyền của CQĐT Viện kiểm sát quân sự Trung ương sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng. Bổ sung thẩm quyền điều tra của các CQĐT của CAND và trong QĐND đối với các tội phạm khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để giải quyết các vụ án trên thực tế nhằm bảo đảm tính khách quan.

Dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Công an cấp xã; sửa đổi, bổ sung các quy định về điều tra viên…

Trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự án Luật Tổ chức CQĐTHS (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH Phan Chí Hiếu nêu rõ, về tổ chức CQĐT của CAND và trong QĐND, Thường trực Ủy ban đề nghị quy định cụ thể về tổ chức bộ máy CQĐT của CAND và tổ chức bộ máy CQĐT trong QĐND ngay tại Luật để bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, quy định tại Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và khoản 2 Điều 5 của Luật Tổ chức QH, thống nhất, đồng bộ với quy định về tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân.

Tại Phiên họp, các đại biểu đóng góp ý kiến, thảo luận về nhiều nội dung của dự thảo Luật như nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức CQĐT của CAND và QĐND; việc giám sát và bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của người tố giác; nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra như Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư...

Kết luận nội dung Phiên họp, thay mặt UBTVQH, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định cho biết, UBTVQH tán thành cơ bản với những nội dung chính trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; đồng thời đề nghị Chính phủ, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Luật, bảo đảm đồng bộ với dự thảo BLHS (sửa đổi), dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, kịp tiến độ trình tại Kỳ họp thứ 2, QH khóa XVI (tháng 10/2026).