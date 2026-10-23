Dự án Bình Giang đóng góp lớn vào lợi nhuận của HUDLAND sau 9 tháng, dư nợ vay và nợ thuê tài chính khoảng 1.478 tỷ

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (mã chứng khoán: HLD) ghi nhận doanh thu thuần gần 139,5 tỷ đồng, tăng khoảng 483% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán tăng từ 16,9 tỷ đồng cùng kỳ lên hơn 110,1 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt hơn 29,3 tỷ đồng, cao gấp khoảng 4,2 lần mức gần 7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 2,4 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính ở mức hơn 1,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm từ gần 2,84 tỷ đồng xuống còn khoảng 2,11 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, từ khoảng 364 triệu đồng trong quý III/2025 lên hơn 9,18 tỷ đồng trong quý III năm nay.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 18,82 tỷ đồng, so với mức gần 3,96 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, doanh nghiệp ghi nhận chi phí khác hơn 3,31 tỷ đồng, trong khi thu nhập khác chỉ đạt gần 11 triệu đồng. Khoản này khiến lợi nhuận khác âm khoảng 3,3 tỷ đồng.

Kết quả, HUDLAND báo lợi nhuận trước thuế quý III đạt hơn 15,5 tỷ đồng, tăng gần 292% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 11,75 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3,4 lần mức hơn 3,47 tỷ đồng của quý III/2025.

Trong văn bản giải trình, HUDLAND cho biết lợi nhuận sau thuế quý III/2026 tăng hơn 8,27 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng tăng khoảng 3,38 lần. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ghi nhận doanh thu tại dự án Bình Giang, Hải Dương, nay thuộc xã Đường An, TP Hải Phòng.

Mặt bằng tổng thể dự án Bình Giang của HUDLand tại tỉnh Hải Dương cũ.

Theo doanh nghiệp, việc triển khai hiệu quả dự án và chính thức đưa các sản phẩm tại đây vào kinh doanh đã giúp doanh thu thuần quý III tăng khoảng 115,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, qua đó góp phần cải thiện lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HUDLAND đạt hơn 418,47 tỷ đồng, gấp khoảng 11,2 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 118,67 tỷ đồng, so với hơn 12,17 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Trong kỳ, chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng từ hơn 808 triệu đồng lên gần 30,84 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên hơn 34,8 tỷ đồng, so với khoảng 1,22 tỷ đồng cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, HUDLAND ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt gần 41,95 tỷ đồng, tăng khoảng 459% so với mức hơn 7,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 30,68 tỷ đồng, gấp khoảng 4,8 lần mức gần 6,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của HUDLAND đạt gần 2.579 tỷ đồng, giảm khoảng 128 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị gần 2.133 tỷ đồng. Khoản mục này tương đương khoảng 82,7% tổng tài sản của doanh nghiệp, dù đã giảm gần 34,7 tỷ đồng so với đầu năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền của HUDLAND đạt gần 261,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức gần 269,8tỷ đồng tại ngày 1/1/2026. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 10 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt hơn 1.915 tỷ đồng, giảm khoảng 114,2 tỷ đồng so với đầu năm và tương đương khoảng 74,2% tổng tài sản.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ hơn 810,15 tỷ đồng xuống gần 408,9 tỷ đồng. Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ hơn 934,45 tỷ đồng lên gần 1.069,36 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của HUDLAND tại cuối tháng 9 đạt khoảng 1.478,3 tỷ đồng, giảm gần 266,2 tỷ đồng so với đầu năm. Diễn biến này cho thấy quy mô dư nợ vay giảm, đồng thời cơ cấu vay dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng nợ dài hạn.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 664,7 tỷ đồng tại ngày 30/9, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu gần 550 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 34,2 tỷ đồng.

Nhìn chung, kết quả 9 tháng đầu năm của HUDLAND ghi nhận mức tăng đáng kể về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết việc đưa sản phẩm tại dự án Bình Giang vào kinh doanh là động lực chính thúc đẩy kết quả quý III. Tuy nhiên, hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, dư nợ vay còn cao và dòng tiền kinh doanh âm là những chỉ tiêu cần tiếp tục theo dõi trong các kỳ tiếp theo.