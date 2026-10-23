Dự án BIIG2-Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình: Phấn đấu giải ngân hết vốn được bố trí trong năm 2026

Dự án BIIG2-Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình có 8 gói thầu và có 5 gói thầu đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng (gồm các gói thầu: Đường từ phía Nam cầu Quảng Hải đi Lạc Giao; nâng cấp hệ thống tưới, tiêu và thoát lũ sông Kênh Kịa; nâng cấp và mở rộng Cảng cá sông Gianh; tuyến đường du lịch kết nối TP. Đồng Hới với vùng Nam tỉnh Quảng Bình (Tuyến An Sơn, BOT-Ngư Thủy Bắc) và tuyến đường du lịch kết nối TP. Đồng Hới với vùng Nam tỉnh Quảng Bình (Tuyến Bảo Ninh-Hải Ninh).

Gói thầu Đường nối từ đường tránh Quốc lộ 1 đi nhánh Đông đường Hồ Chí Minh đã thi công hoàn thành 97% giá trị theo hợp đồng - Ảnh: B.T

Đối với 3 gói thầu còn lại đang thực hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, hiện đang tập trung tổ chức thi công. Cụ thể gói thầu: Đường nối từ đường tránh Quốc lộ 1 đi nhánh Đông đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận phường Đồng Hới và phường Đồng Sơn) hiện thi công đạt khoảng 97% giá trị hợp đồng sau điều chỉnh tương ứng số tiền 77,660 tỉ đồng; đường du lịch Dinh Mười, huyện Quảng Ninh cũ (thuộc xã Ninh Châu) đạt khoảng 93% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền 59,014 tỉ đồng; đường từ xã Lộc Ninh đi Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới (thuộc phường Đồng Thuận) đạt khoảng 87% giá trị hợp đồng sau điều chỉnh tương ứng số tiền 133,581 tỉ đồng.

Tính đến ngày 21/10/2026 Dự án BIIG2-Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình đã giải ngân được tổng số tiền 984,989/1.049,075 tỉ đồng vốn bố trí, đạt 93,9%.

Gói thầu Đường từ xã Lộc Ninh đi Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới đang được tập trung thi công - Ảnh: B.T

Ban QLDA BIIG2 Quảng Trị cho biết, về kế hoạch vốn năm 2026 bố trí cho dự án đến ngày 21/10/2026 đã giải ngân được 73,199/139,072 tỉ đồng đạt 52,63%. Dự kiến đến đến 31/10/2026, dự án giải ngân thêm 847,746 triệu đồng nâng tỉ lệ giải ngân đạt 53,24%.

Hiện Ban QLDA BIIG2 Quảng Trị đang đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 3 gói thầu còn lại để quyết tâm hoàn thành trong năm 2026; dự kiến đến ngày 31/12/2026 sẽ giải ngân hết số vốn được bố trí cho năm 2026 (trừ số tiền 20 tỉ đồng là số tiền dự phòng của dự án chưa sử dụng) với số tiền 119,072 tỉ đồng.