Sáng 21/11, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã kiểm tra dự án khu đô thị Nam Cầu Dài tại phường Đồng Hới. Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm nhà đầu tư, Công ty TNHH Sơn Hải Riverside là doanh nghiệp dự án.

Dự án có quy mô 36,8ha, tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2029. Theo cập nhật tiến độ, công trình đang thi công hạ tầng kỹ thuật và phần thân nhà ở thương mại, với khối lượng thực hiện đạt khoảng 30% - 40%. Diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt 27,1ha.

Hiện còn khoảng 9,7ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tiến độ thi công trên diện tích đã bàn giao còn chậm. Doanh nghiệp cũng chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất, còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chậm nộp.

Sau khi kiểm tra thực địa, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc đẩy nhanh tiến độ cần đi đôi với bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả trong đầu tư và khai thác các hạng mục.

Một góc dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài. Ảnh: Đình Duy/ Nhà đầu tư.

Lãnh đạo yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu khởi công khối khách sạn vào ngày 2/9/2027.

Những khó khăn tại dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài từng được Thanh tra tỉnh Quảng Trị chỉ ra trong kết luận thanh tra về quá trình triển khai dự án.

Theo kết luận, dự án ban đầu có quy mô 40,3ha, sau điều chỉnh còn 36,8ha. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện dự án là Công ty TNHH Sơn Hải Riverside.

Đến thời điểm thanh tra, dự án mới được giao 27,1/36,8ha đất, đạt 73,64% diện tích. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã thi công hơn 90% khối lượng; doanh nghiệp đang xây dựng phần thô 38 căn biệt thự và shophouse.

Về nghĩa vụ tài chính, tháng 6/2022, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình (cũ) thông báo yêu cầu Công ty TNHH Sơn Hải Riverside nộp hơn 1.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 52,2 tỷ đồng tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê.

Đến tháng 5/2026, doanh nghiệp còn nợ 368,5 tỷ đồng, gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chậm nộp. Cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định do doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Theo phương án tài chính được phê duyệt, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm khoảng 18% tổng mức đầu tư, tương đương 396 tỷ đồng. Hơn 1.800 tỷ đồng còn lại dự kiến huy động từ các nguồn vốn hợp pháp, chủ yếu là vốn vay ngân hàng.

Tuy nhiên, BIDV Chi nhánh Quảng Bình không giải ngân khoản vay theo cam kết do dự án chưa được bàn giao toàn bộ mặt bằng. Trong giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2024, nhà đầu tư nhiều lần làm việc với ngân hàng nhưng không đạt kết quả.

Đến ngày 31/12/2024, sau khi UBND tỉnh Quảng Trị cam kết bàn giao mặt bằng và hoàn thiện tuyến kè sông Nhật Lệ, BIDV Chi nhánh Quảng Bình mới giải ngân khoản vay 1.000 tỷ đồng để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Theo Thanh tra tỉnh, việc chậm nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trong giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2024 đã làm phát sinh hơn 290,5 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Cơ quan thanh tra xác định nguyên nhân có liên quan đến việc dự án chưa được giao đủ diện tích theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi. Các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng cá Nhật Lệ và hạ tầng kỹ thuật của Nhà nước chưa hoàn thiện theo cam kết cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng, huy động vốn của doanh nghiệp.

Dù vậy, Thanh tra tỉnh kết luận đề nghị miễn tiền chậm nộp của nhà đầu tư chưa có cơ sở pháp lý theo quy định hiện hành. Cơ quan thanh tra đồng thời đề nghị UBND tỉnh sớm tháo gỡ các vướng mắc thuộc trách nhiệm của Nhà nước, hoàn thiện hạ tầng và bàn giao mặt bằng để bảo đảm điều kiện triển khai dự án.

Liên quan đến nghĩa vụ tài chính tại dự án, tại một kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Hải từng kiến nghị tỉnh xem xét lại việc xác định tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Ông Hải cho rằng việc xác định các khoản tiền này chưa điều chỉnh chi phí hạ tầng kỹ thuật tối thiểu về cùng thời điểm giao đất để khấu trừ theo nguyên tắc hợp đồng đã ký, dẫn đến số tiền doanh nghiệp được yêu cầu nộp chưa đúng với thỏa thuận.

Theo ông Hải, doanh nghiệp đã đầu tư hơn 500 tỷ đồng vào dự án, vượt mức vốn chủ sở hữu 396 tỷ đồng theo phương án tài chính. Tuy nhiên, khoản vay ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ tài chính bị đình lại do tỉnh chưa bàn giao hơn 9,7ha đất còn lại.

Doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh xem xét việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và kiến nghị không áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế trong bối cảnh dự án còn vướng mắc về mặt bằng.