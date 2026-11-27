Dự án xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 39 đi Đền thờ Bác Hồ và Lăng Thái Bảo, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng cũ (giai đoạn 1), nay thuộc xã Tiên Hưng và xã Nam Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, có chiều dài hơn 5 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 176 tỷ đồng, chủ đầu tư là UBND xã Tiên Hưng, còn đơn vị thi công là liên danh Công ty CP Công trình 207 và Công ty CP Xây dựng Thái Hưng HĐT. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024-2027.

Ghi nhận của Tiền Phong trong nhiều ngày tháng 11 cho thấy tại khu vực từ đường Đồng Mai đến cầu Đông (khu vực UBND xã Hồng Việt cũ), đơn vị thi công đang triển khai lắp đặt hệ thống cống thoát nước.

Theo hồ sơ dự toán dự án, chi phí bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công là hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế tại công trường cho thấy công tác bảo đảm an toàn giao thông còn sơ sài.

Hệ thống rào chắn và biển cảnh báo chưa được lắp đặt đầy đủ. Đất, đá được tập kết thành từng đống lớn dọc ven đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đáng chú ý, tại một số vị trí thi công hệ thống thoát nước, các hố đào nằm sát mép đường nhưng không được bố trí rào chắn, biển cảnh báo.

Nhiều vị trí cống chưa có nắp đậy, khu vực xung quanh không được che chắn đầy đủ. Những vị trí cống không nắp đậy này nằm ngay sát phần đường người dân lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế.

Bà N.T.N. (xã Tiên Hưng) nói: “Từ khi dự án triển khai, mỗi lần đi qua đoạn đường Đồng Mai, dọc ven kênh Sa Lung, tôi đều cảm thấy lo lắng. Ven đường có nhiều hố đào sâu, những vị trí cống chưa có nắp đậy cũng không được che chắn. Ban ngày đi qua đã sợ, huống hồ ban đêm trời tối không nhìn rõ đường. Không chỉ thế, việc đơn vị thi công tập kết đất, đá ngay ven đường khiến những ngày trời nắng thì bụi bặm, ngày mưa đường lầy lội, đi lại rất khó khăn”.

Trên công trường, nhiều vị trí không có đèn sáng, nhưng đơn vị cũng không bố trí biển cảnh báo, đèn tín hiệu, rào chắn hay thiết bị phản quang để cảnh báo người đi đường.

Trên quãng đường hàng km, chỉ một vài đoạn có dây phản quang sơ sài.

Để vào được nhà, người dân phải chật vật đi qua những những tấm ván gỗ chông chênh. Nhiều người dân cho biết địa phương là làng hoa cây cảnh nên người dân rất mong tuyến đường sớm hoàn thành để việc giao thương, vận chuyển hoa cây cảnh dịp cuối năm được thuận lợi, an toàn hơn.

Trao đổi với PV Tiền P﻿hong, ông Nguyễn Duy Thịnh - Trưởng phòng Kinh tế xã Tiên Hưng - cho biết dự án xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 39 đi Đền thờ Bác Hồ và Lăng Thái Bảo (giai đoạn 1) bắt đầu triển khai thi công từ tháng 4/2026. Theo ông Thịnh, trong quá trình thực hiện dự án, UBND xã đã mời đơn vị thi công và tư vấn giám sát lên nhắc nhở về công tác bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, địa phương đôn đốc Ban Quản lý dự án bám sát hiện trường, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhà thầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực thi công.

Đối với những bất cập được người dân phản ánh, ông Thịnh cho biết sẽ yêu cầu nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ các quy trình bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Đồng thời, Phòng Kinh tế sẽ tham mưu lãnh đạo UBND xã tổ chức kiểm tra thường xuyên. Trường hợp các đơn vị không thực hiện đầy đủ, địa phương sẽ yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh.