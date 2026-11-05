Dự án 10 - Nội dung tuyên truyền trọng tâm năm 2026
Năm 2026, tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, Tiểu dự án 1 tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát huy vai trò người có uy tín và nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và thúc đẩy những chuyển biến tích cực trong đời sống đồng bào.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-an-10-noi-dung-tuyen-truyen-trong-tam-nam-2026-post913673.html