Dự án 10 - Nội dung tuyên truyền trọng tâm năm 2026

Liên quan đến vụ cháy tại khu học tạm của Trường THCS Kim Liên àm một người tử vong xảy ra vào ngày 5/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả.