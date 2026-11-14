Dự án 10 góp phần đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Liên Sơn

Việc thực hiện Dự án 10 về truyền thông, tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và phát huy nội lực của người dân.

Xã Liên Sơn hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho các hộ nghèo.

Năm 2026, công tác tuyên truyền trong khuôn khổ Dự án 10 tập trung đưa chính sách dân tộc, chủ trương của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với 9.065 người dân tộc thiểu số, chiếm 69% dân số xã Liên Sơn.

Địa phương chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng thôn trong vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ rừng, xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm an ninh, trật tự thôn, bản. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giảm nghèo cũng được tuyên truyền rộng rãi để nhân rộng trong cộng đồng.

Đến nay, xã đã thành lập mới 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 12 tổ hợp tác, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; tỷ lệ chuyển dịch lao động sang khu vực phi nông nghiệp đạt 94,1% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 396 lao động.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xóa bỏ các hủ tục.

Xã Liên Sơn tuyên truyền nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền trong khuôn khổ Dự án 10 góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, 12/12 thôn trên địa bàn xã duy trì tiêu chí “thôn không ma túy”; tỷ lệ quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 97%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,2%. Thu nhập của người dân từng bước được nâng cao.

Công tác khám sàng lọc sức khỏe toàn dân đã phục vụ 10.050 lượt người. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 11,3%, thể thấp còi giảm còn 12,9%.

Việc triển khai Dự án 10 góp phần lan tỏa những chuyển biến tích cực từ cơ sở, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tạo đà để xã Liên Sơn phát triển bền vững.