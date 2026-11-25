Lan tỏa ngày hội

Tối 24/11, chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) khép lại Tuần lễ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với sự tham gia của hơn 3.000 diễn viên và khoảng 50.000 khán giả.

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, tối 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: Internet

Giữa không gian nghệ thuật quy mô lớn, Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thị Thanh Minh và Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thế Nhuần (Hà Tĩnh) đã cùng các nghệ nhân đại diện 17 di sản được UNESCO ghi danh cất lên làn điệu “Ví đò đưa sông La”. Âm hưởng dân ca quê hương vang lên giữa ngày hội văn hóa lớn của đất nước không chỉ mang đến niềm tự hào cho những người gìn giữ ví, giặm mà còn góp phần đưa bản sắc Hà Tĩnh hòa vào dòng chảy văn hóa dân tộc.

NNND Vũ Thị Thanh Minh và NNƯT Phạm Thế Nhuần (Hà Tĩnh) biểu diễn làn điệu dân ca ví, giặm tại chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Chị Phan Thị Bích Thảo (quê Hà Tĩnh, hiện sống tại Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Giữa sân khấu rộng lớn, hàng nghìn diễn viên và rừng khán giả tại Mỹ Đình, khi nghe hai nghệ nhân quê nhà cất lên câu ví đò đưa sông La, tôi thực sự lặng người. Đó là niềm tự hào về quê hương, về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Hòa cùng không khí Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc (1946-2026), suốt hơn 1 tuần lễ vừa qua, Hà Tĩnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động có quy mô, hình thức phong phú. Ở cấp tỉnh, nổi bật như tọa đàm khoa học nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831-2026), 35 năm tái lập tỉnh (1991-2026); trưng bày “Hà Tĩnh, Danh nhân và Di sản UNESCO vinh danh”, tiếp nhận bộ sưu tập tranh Truyện Kiều bằng pháp lam; Tuần lễ phim Văn hóa Việt và các chương trình khảo sát, quảng bá du lịch “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”...

Tọa đàm khoa học "Từ truyền thống lịch sử, văn hóa đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới" do UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.

Trưng bày “Hà Tĩnh, Danh nhân và Di sản UNESCO vinh danh”, tiếp nhận bộ sưu tập tranh Truyện Kiều bằng pháp lam.

Không khí ngày hội lan tỏa đến 69 xã, phường và các thôn, tổ dân phố. Mỗi địa phương tổ chức từ 1-2 hoạt động, nhiều nơi triển khai 3-4 hoạt động, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa rộng khắp. Tại các xã, phường như Thạch Khê, Thạch Lạc, Nghi Xuân, Sông Trí, Thành Sen, Bắc Hồng Lĩnh..., các chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao quần chúng, thực hành dân ca ví, giặm, lễ hội truyền thống và tọa đàm về lịch sử, văn hóa địa phương được tổ chức sôi nổi. Cùng với đó là các chương trình Ngày hội Văn hóa công nhân, Ngày hội Văn hóa Công an nhân dân, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật sôi nổi tại các địa phương.

Ở nhiều khu dân cư, hoạt động văn hóa trở thành dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, cùng nhìn lại những giá trị làm nên bản sắc quê hương. Bà Hoàng Thị Hoa (xã Thạch Khê) chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi thấy không khí văn hóa ở làng xã lại vui tươi và gắn kết như dịp này. Từ người già đến con trẻ ai cũng háo hức tập luyện văn nghệ, tham gia giao lưu thể thao và nghe nói chuyện về lịch sử quê hương. Ngày hội văn hóa giúp tình làng, nghĩa xóm thêm gần gũi, mỗi người thêm yêu quý và có ý thức giữ gìn những làn điệu ví, giặm cũng như di tích của cha ông để lại”.

Không dừng ở những chương trình biểu diễn hay hoạt động giao lưu, nhiều địa phương chú trọng tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, trở thành chủ thể của các hoạt động văn hóa. Tại phường Thành Sen, các chương trình hưởng ứng được lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở từng tổ dân phố.

Ông Hồ Quốc Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Thành Sen, cho biết: “Xác định người dân vừa là chủ thể sáng tạo vừa là đối tượng thụ hưởng, phường Thành Sen đã chủ động lồng ghép các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại từng tổ dân phố. Các đêm giao lưu văn nghệ quần chúng và giải thể thao phong trào đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của cán bộ và Nhân dân, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa sâu rộng ngay tại cơ sở”.

Sôi nổi giải bóng đá nam phường Trần Phú. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trần Phú cung cấp.

Việc đưa các hoạt động về khu dân cư, gắn với đời sống và nhu cầu của người dân đã tạo nên sức lan tỏa của tuần lễ. Qua đó, tinh thần coi trọng văn hóa không chỉ được thể hiện ở các sự kiện cấp tỉnh mà còn được cụ thể hóa bằng những hoạt động gần gũi, thiết thực trong từng cộng đồng.

Đánh thức sức sống di sản trong cộng đồng

Một điểm đáng chú ý của Tuần lễ là nhiều giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu, tôn vinh trong không gian sinh hoạt cộng đồng. Từ dân ca ví, giặm, ca trù, Truyện Kiều, các danh nhân được UNESCO vinh danh đến hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, mỗi hoạt động góp phần làm rõ hơn chiều sâu bản sắc và những giá trị riêng có của vùng đất Hà Tĩnh. Qua đó, di sản có thêm cơ hội đến gần công chúng thông qua hoạt động trải nghiệm, giao lưu, tìm hiểu và thực hành.

Xã Thạch Lạc tổ chức tọa đàm "Khơi nguồn di sản, nối nhịp tương lai".

Nhà nghiên cứu Lê Văn Tùng nhận định: “Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc mang ý nghĩa nhắc nhớ sâu sắc về vai trò soi đường của văn hóa. Tại Hà Tĩnh, điểm thành công nhất là đã kéo di sản ra khỏi không gian trưng bày tĩnh để sống động trong chính đời sống cộng đồng. Khi người dân ở Thạch Khê, Thạch Lạc hay Nghi Xuân cùng ngồi lại bàn chuyện giữ gìn di sản, giá trị văn hóa truyền thống đã thực sự được tiếp nối một cách tự nhiên và bền vững”.

Tuần lễ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên khép lại, nhưng những giá trị được khơi mở cần tiếp tục được nuôi dưỡng bằng các hoạt động thiết thực, thường xuyên tại mỗi địa phương, cộng đồng. Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Thành công lớn nhất của Tuần lễ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất là đã biến chủ trương lớn thành ngày hội thực sự của Nhân dân. Thời gian tới, ngành văn hóa sẽ tiếp tục tham mưu các giải pháp nhằm duy trì thường xuyên các thiết chế văn hóa cơ sở, đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị các di sản gắn với phát triển du lịch, để văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội và con người Hà Tĩnh”.

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Người dân phường Thành Sen hào hứng tham gia "Giao lưu văn nghệ" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Với những kết quả bước đầu, Tuần lễ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất đã tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân Hà Tĩnh, đồng thời mở đầu cho việc tổ chức ngày hội những năm tiếp theo ngày càng thiết thực, sâu rộng. Từ dấu mốc này, tinh thần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa cần được tiếp nối bằng những hành động thường xuyên, từ mỗi gia đình, cộng đồng đến các cấp, ngành. Bởi khi văn hóa thực sự hiện diện trong đời sống, trở thành nền tảng tinh thần và nguồn lực cho phát triển, tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” mới được bồi đắp bằng sức sống cụ thể, góp phần gìn giữ và trao truyền những giá trị tốt đẹp của quê hương qua các thế hệ.