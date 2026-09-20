Dư âm 'Trạm Yêu 5': 14 Casper tìm thấy 'aura nghệ sĩ' ở quán cháo vịt, Hà An Huy ôm Vũ

Hà An Huy trẻ trung, lịch lãm trên sân khấu

Thăng hoa trong những sắc màu âm nhạc

Hà An Huy mở đầu hành trình với Nằm bên anh. Xuất hiện trong bộ suit đen, nam ca sĩ sinh năm 2002 mang đến hình ảnh trẻ trung, cuốn người xem vào phần trình diễn được đẩy bằng vũ đạo, ánh sáng và những chuyển động liên tục. Không chỉ hát, Huy cho thấy sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu ngày càng rõ nét.

Sau nguồn năng lượng ấy là một khoảng lặng của Vũ. Chất giọng và cách kể chuyện bằng âm nhạc quen thuộc đưa khán giả trở lại với những miền ký ức qua Anh nhớ ra.

Những cánh tay giơ cao, những câu hát được ngân lên từ phía dưới khiến ranh giới giữa sân khấu và hàng ghế khán giả gần như được xóa nhòa.

Đẹp hơn cả là khoảnh khắc Hà An Huy bước tới ôm Vũ. Một cái ôm ngắn nhưng gợi nhiều cảm xúc khi Vũ là người anh đã dìu dắt Huy từ những ngày đầu.

Giữa một concert với âm thanh, ánh sáng và hàng nghìn người, sự thân tình ấy trở thành một lát cắt giản dị về những mối duyên phía sau âm nhạc.

Cheng gây ấn tượng với tạo hình đậm sắc màu vùng cao

Bên cạnh đó, Quốc Thiên và Đinh Mạnh Ninh cũng góp thêm những khoảng lắng với giọng hát giàu cảm xúc và kinh nghiệm sân khấu.

Sau những phút lắng, sân khấu đổi màu với Cheng. Cháy trên Tây Bắc đúng như tên gọi: Mạnh, rực và giàu năng lượng.

Cheng nổi bật giữa vũ đoàn, làm chủ những chuyển động nhanh trong phần dàn dựng kết hợp hơi thở hiện đại với chất liệu vùng cao. Ngoại hình sáng sân khấu cùng phong thái có phần ma mị càng khiến phần xuất hiện của nam ca sĩ hút mắt.

Bùi Công Nam lại kéo cả khán phòng vào cuộc chơi với Tiến hay lùi. Nhịp điệu vui nhộn cùng nét duyên và nguồn năng lượng đặc trưng của nam ca sĩ khiến phần trình diễn trở nên sôi động, cuốn khán giả hòa theo từng nhịp nhạc.

Nếu Bùi Công Nam là sự tinh nghịch thì Phùng Khánh Linh lại mang đến một màu sắc đối lập với Em đau. Mái tóc bạch kim đặc trưng nổi bật trên trang phục đen, kết hợp không gian sân khấu phủ sắc đỏ hoa hồng và khói.

Phùng Khánh Linh ma mị, cuốn hút trên sân khấu

Từ tạo hình đến cách trình diễn đều cộng hưởng với sắc thái gai góc của ca khúc, giúp nữ ca sĩ tạo nên một trong những phần xuất hiện giàu dấu ấn thị giác của đêm diễn.

Hoàng Tôn sau đó đưa người nghe trở lại với chất R&B, ballad quen thuộc với ca khúc Yêu em rất nhiều, khép thêm một gam màu cho hành trình nhiều sắc thái của đêm nhạc.

Từ giấc mơ concert đến ‘aura’ ở quán cháo vịt

Nhưng "Trạm Yêu Concert 5" không chỉ đáng nhớ bởi những màn trình diễn. Đứng bên 14 Casper, Bon Nghiêm xúc động chia sẻ rằng cả hai đã biểu diễn ở nhiều nơi, nhưng đây là concert đầu tiên của Bon Nghiêm và 14 Casper.

14 Casper kể họ đã rong ruổi cùng nhau khắp nơi trong khoảng 3-4 năm. Sau nhiều đêm chạy xe về nhà, cả hai từng ngồi hỏi nhau: “Bao giờ thì chúng mình mới được diễn một concert? Bao giờ mới được diễn fest nhỉ?”.

Sau đó, 14 Casper lại đem đến một trong những câu chuyện vui nhất đêm. Từng bị bố mẹ nhận xét trông “không giống nghệ sĩ”, anh kể lần đầu có người quả quyết nhận ra mình là ca sĩ nhờ vào “aura”. Nơi 14 Casper tìm thấy thứ “aura nghệ sĩ” ấy lại chẳng phải hậu trường hay sân khấu, mà là một quán cháo vịt.

“Em đã tìm thấy aura nghệ sĩ của mình ở một quán cháo vịt!”, câu nói khiến khán giả bật cười. 14 Casper còn xin một tràng pháo tay dành cho cô chủ quán và nhắn nhủcảm ơn cô rất nhiều.

14 Casper và Bon Nghiêm hạnh phúc trong concert đầu tiên của cả hai

Một câu chuyện vui, một cái ôm, vài lời tâm sự và những sân khấu rực sáng. Có lẽ chính những điều rất nhỏ ấy khiến dư âm của "Trạm Yêu Concert 5" không dừng lại khi âm nhạc tắt.

Bởi sau cùng, người ta nhớ một concert không chỉ vì đã nghe bài hát nào, mà còn bởi đã cảm thấy điều gì khi tận hưởng không gian ở đó.