Sắc tím huyền bí và họa tiết chim công kiêu sa, là thiết kế khẳng định vị thế của một bậc thầy về kỹ thuật thủ công mỹ nghệ của nhà thiết kế Kenny Thái. (Ảnh: Khánh Ngọc/Vietnam+)

Bức tranh sơn mài về miền biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), lấy cảm hứng từ chính không gian Quảng trường biển. Các mảng màu loang như những con sóng vỗ bờ, tạo cảm giác khoáng đạt và đầy năng lượng. (Ảnh: Khánh Ngọc/Vietnam+)

Một thiết kế nhẹ nhàng nhưng không kém phần nổi bật với sự kết hợp của mấn hoa đội đầu cầu kỳ, mang đến hình ảnh một người con gái Việt Nam dịu dàng, đằm thắm nhưng vẫn tràn đầy sức sống, góp phần làm mềm mại tổng thể bộ sưu tập trong đêm diễn tối 15/11. (Ảnh: Khánh Ngọc/Vietnam+)

Thiết kế áo dài vàng chanh với phần tay loe rộng mang đậm phong cách cung đình, chứng minh sự am hiểu sâu sắc về văn hóa trang phục cổ truyền khi đưa chi tiết cung đình vào thiết kế hiện đại một cách nhuần nhuyễn. (Ảnh: Khánh Ngọc/Vietnam+)

Khoác lên mình tà áo dài trắng với phần cape dài thướt tha, người mẫu như một nữ thần toả sáng trên sân khấi. Kỹ thuật tạo khối và xử lý chất liệu ánh kim của nhà thiết kế Kenny Thái đã giúp tà áo chuyển động mềm mại, bay bổng theo từng bước đi. (Ảnh: Khánh Ngọc/Vietnam+)

Tà áo dài màu xanh oải hương với những đóa sen khổng lồ được tạo hình 3D nổi khối, kết hợp cùng kỹ thuật vẽ và đính hạt thủ công, giao thoa giữa hội họa và thời trang, khẳng định tư duy sáng tạo không giới hạn và tay nghề xuất sắc của nhà thiết kế. (Ảnh: Khánh Ngọc/Vietnam+)

Khoảnh khắc nhà thiết kế Kenny Thái trực tiếp kiểm tra và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trên bộ trang phục màu xanh lam cho người mẫu ngay trước giờ lên sân khấu. Phía sau hào quang của sân khấu là sự tận tâm, tỉ mỉ góp phần tạo nên sự hoàn hảo cho bộ sưu tập. (Ảnh: Khánh Ngọc/Vietnam+)

Toàn cảnh sân khấu rực rỡ với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ và các người đẹp trong tà áo dài. Sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và thời trang của Kenny Thái, khẳng định tầm vóc của một đêm Gala mãn nhãn. (Ảnh: Khánh Ngọc/Vietnam+)

Cuộc đối thoại giữa Hạc và Rồng, thể hiện qua sự lồng ghép khéo léo những biểu tượng văn hóa truyền thống vào ngôn ngữ thời trang đương đại, tạo nên sự cân bằng âm dương đầy ấn tượng. (Ảnh: Khánh Ngọc/Vietnam+)

Các người đẹp trong tà áo dài vàng rực và xanh lục bảo sải bước tự tin trên nền sân khấu LED hình hoa sen rực rỡ, tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt và mang thông điệp về một Việt Nam tươi mới, tràn đầy năng lượng, luôn hướng về tương lai. (Ảnh: Khánh Ngọc/Vietnam+)