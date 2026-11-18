Trước ngày 15/11, tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to, có nơi ngập lụt, tâm trạng của những người làm chương trình Gala Sao Mai 2026 và đông đảo người dân Thanh Hoá rất lo lắng.

Nhưng sát thời điểm diễn ra chương trình, trời Thanh Hoá trở lại trong xanh, mây trắng, nắng vàng trải rộng khắp vùng biển đẹp dành cho đêm 15/11, chương trình "chạy" trên sân khấu dựng ngoài trời tại Quảng trường biển Sầm Sơn gọn gàng, trôi chảy với nhiều cung bậc cảm xúc làm thỏa mãn đông đảo người tham dự bao gồm khách du lịch và người dân địa phương.

Điều đáng nói là không chỉ riêng những tiết mục trình diễn của 16 thí sinh dự thi kết hợp với những nghệ sĩ đã thành danh qua các kỳ Sao Mai mà chương trình còn là bước "chạy đà" phục vụ cho đêm chung kết Sao Mai dự kiến diễn ra đêm 22/11.

Bên cạnh đó, từ Gala Sao Mai 2026, tỉnh Thanh Hóa cùng với Đài Truyền hình Việt Nam còn lồng ghép hình ảnh, các khu, điểm du lịch nổi tiếng của xứ Thanh để khách du lịch trải nghiệm trong hành trình khám phá vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng và lịch sử.

Thí sinh Sao Mai trải nghiệm khu du lịch Pù Luông, Thanh Hoá.

Thí sinh Sao Mai thực hiện các cảnh quay tại các di tích lịch sử Thanh Hoá.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng chia sẻ tại chương trình: "Thanh Hóa lần đầu tiên được lựa chọn là điểm tổ chức Gala Sao Mai, Ban Tổ chức mong muốn mang đến cho khán giả cả nước thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc. Mong rằng những giọng ca, giai điệu, bên bờ biển Sầm Sơn sẽ góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật, giới thiệu hình ảnh vùng đất xứ Thanh giàu truyền thống, thân thiện và không ngừng đổi mới…".

Âm hưởng của Gala Sao Mai 2026 tại biển Sầm Sơn rộng lớn và khoáng đạt là một đêm nghệ thuật mang đậm giai điệu đẹp, không gian lung linh của biển trời hòa quyện với sắc màu vùng đất và con người xứ Thanh thân thiện, hiền hòa, chịu thương chịu khó.

Chương trình còn tải đi thông điệp về du lịch Thanh Hoá, vùng đất đủ không gian văn hoá nghệ thuật để các đơn vị tổ chức sự kiện "thoả sức" thực hiện các chương trình lớn, những sự kiện văn hóa - thể thao quy mô cùng nhiều loại hình du lịch.

Từ chương trình này, du khách khám phá thêm vùng đất con người xứ Thanh với 858 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới; 5 di tích quốc gia đặc biệt; 139 di tích cấp quốc gia và 713 di tích cấp tỉnh công nhận...