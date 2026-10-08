Đủ 18 tuổi, đang học lớp 10 tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên công lập có được tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Các tân binh Hà Nội lên đường nhập ngũ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của một công dân xã Phú Tân, tỉnh An Giang, hiện vừa đủ 18 tuổi và đang học lớp 10 (do đi học trễ), tại Trường giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên Phú Tân (cơ sở giáo dục công lập). Người này cho biết đã nộp giấy xác nhận học sinh và thẻ học sinh cho Ban Chỉ huy quân sự xã nơi cư trú để xin tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Tuy nhiên, việc giải đáp của địa phương chưa rõ ràng, gây lo lắng cho việc học tập của người này, trong khi nhà trường xác nhận bản thân thuộc đối tượng được tạm hoãn.

Vì vậy, công dân hỏi rằng, với độ tuổi và tình trạng đang là học sinh lớp 10 tại trường công lập thì có thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ hay không? Thủ tục và căn cứ pháp lý để xác định việc tạm hoãn được thực hiện thế nào?.

Trả lời câu hỏi của công dân, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13.

Điều 41 quy định cụ thể: “Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Trường hợp công dân nếu đang học tập trung theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, đủ điều kiện tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Để được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân cần nộp đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự kèm giấy tờ liên quan qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã xét duyệt, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.