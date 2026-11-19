Sự xuất hiện của ca khúc Rạng ngời Văn hóa Việt Nam trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, cho thấy sự cộng hưởng với tinh thần sáng tạo nghệ thuật của thế hệ trẻ trong mối liên hệ với câu chuyện gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Phương Mỹ Chi và DTAP tiếp tục phát huy thế mạnh riêng của mình trong việc khai thác các chất liệu văn hóa Việt Nam bằng tư duy âm nhạc nổi trội trong dòng chảy âm nhạc có nét giao thoa như hiện nay.

Sự kết hợp giữa giọng hát ngọt ngào gắn với tinh thần tự hào dân tộc, tư duy nghệ thuật được trau dồi qua năm tháng của Phương Mỹ Chi cùng với kinh nghiệm sản xuất, xây dựng cấu trúc và không gian âm nhạc rất riêng của DTAP giúp mở ra hướng tiếp cận mới trong việc gửi gắm những giá trị văn hóa thành một tác phẩm có khả năng trở thành điểm chạm với đông đảo công chúng.

Với Phương Mỹ Chi, đây có thể được xem là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Từ những dấu ấn đầu tiên với dòng nhạc dân ca, nữ ca sĩ từng bước mở rộng phạm vi hoạt động nghệ thuật, thử nghiệm nhiều hình thức thể hiện mới nhưng vẫn duy trì sự gắn kết với văn hóa Việt Nam. Không chỉ thế, Phương Mỹ Chi luôn thể hiện sự nỗ lực đóng góp và luôn là cái tên được chọn trong các sự kiện quan trọng của quốc gia.

Việc đảm nhận vai trò thể hiện Rạng ngời Văn hóa Việt Nam như nối dài hành trình ấy, đồng thời đặt nữ ca sĩ trước một “nhiệm vụ” mới: Góp tiếng nói nghệ thuật vào một hoạt động văn hóa mang ý nghĩa cộng đồng và tầm vóc quốc gia.

Trong khi đó, DTAP cho thấy định hướng sáng tạo nhất quán của mình khi mang chất liệu văn hóa truyền thống vào các cấu trúc âm nhạc hiện đại. Với kinh nghiệm hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ và thực hiện các dự án khai thác bản sắc Việt, nhóm DTAP được kỳ vọng sẽ cùng Phương Mỹ Chi tạo nên một tác phẩm vừa mang sự tự hào nhưng cũng đầy căn tính người Việt, nhưng được “đóng gói” trong một bài hát.