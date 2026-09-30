ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội vào vòng tiếp theo sau khi thua ĐT Thái Lan

ĐT Việt Nam thua 0-2 trước ĐT Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B. Hai bàn thắng giúp đội bóng xứ Chùa vàng giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, ĐT Việt Nam có 3 điểm sau hai lượt trận, bên cạnh đó còn một trận gặp ĐT Pakistan ở lượt cuối vòng bảng.

ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội vào vòng tiếp theo

Theo thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, đội đứng đầu mỗi bảng Division 1 sẽ giành quyền vào Chung kết. Mục tiêu ban đầu của ĐT Việt Nam là kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1 bảng B. Tuy nhiên, trận thua trước ĐT Thái Lan với tỉ số 0-2 đã khiến ĐT Việt Nam chính thức mất ngôi đầu bảng, dù kết quả ở lượt đấu thứ ba giữa ĐT Việt Nam - ĐT Pakistan và ĐT Philippines - ĐT Thái Lan có diễn biến thế nào đi nữa.

Bàn thắng của Tài Lộc vào lưới ĐT Thái Lan không được công nhận do việt vị. (Ảnh: Getty Images)

Dù không còn cơ hội vào Chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp ở giải đấu này, khi 2 đội nhì bảng A và nhì bảng B sẽ tranh ngôi thứ Ba của giải đấu.

ĐT Việt Nam hướng đến chiến thắng ở trận cuối vòng bảng

Với tình thế hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn còn có thể giành quyền đi tiếp tại FIFA ASEAN Cup 2026. Mục tiêu tiếp theo của toàn đội là chiến thắng trước ĐT Pakistan, qua đó giành quyết đi tiếp để tranh hạng Ba tại giải đấu lần đầu được tổ chức tại Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam mất quyền vào Chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Pakistan diễn ra vào 16h ngày 2/10 tới đây. Nếu giành ngôi nhì bảng B, ĐT Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng A để tranh hạng Ba, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 5/10.