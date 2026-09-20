ĐT Việt Nam tăng cường mũi khoan Ngô Đăng Khoa

Ngô Đăng Khoa thay thế Thành Chung

HLV Kim Sang Sik đã quyết định triệu tập bổ sung Ngô Đăng Khoa thay Nguyễn Thành Chung, người không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.

Đây là sự thay đổi bất đắc dĩ ở danh sách, bởi Thành Chung là phương án giàu kinh nghiệm ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, lựa chọn Ngô Đăng Khoa cho thấy Ban huấn luyện không đơn thuần tìm một cái tên để lấp chỗ trống.

Ngô Đăng Khoa thi đấu nổi bật trong màu áo CLB Bóng đá Công an TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Viên.

Ngô Đăng Khoa mới 20 tuổi và vừa tạo dấu ấn trong màu áo Công an TP.HCM. Theo thống kê “sóc nhỏ” Đăng Khoa ghi 4 bàn thắng tại V.League 2025/26 và thêm 1 bàn ở Cúp Quốc gia góp phần giúp Công an TP.HCM giành Cúp Quốc gia.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Khoa tạo ra khác biệt. Tốc độ bứt phá, những pha ngoặt bóng ở tốc độ cao và khả năng xử lý trong không gian hẹp giúp cầu thủ sinh năm 2006 có thể tạo ra những tình huống mà hàng phòng ngự đối phương khó đoán trước.

Đó là phẩm chất đặc biệt hữu ích khi ĐT Việt Nam gặp những đối thủ chủ động lùi sâu. Nếu Thành Chung mang đến sự chắc chắn và kinh nghiệm cho tuyến dưới, Khoa lại đem tới một màu sắc khác: sự bất ngờ.

Mũi khoan mới cho hàng công

ĐT Việt Nam dưới thời Kim Sang Sik không thiếu những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công.

Ngô Đăng Khoa sở hữu phẩm chất kỹ thuật các nhân cực tốt. Ảnh: Đình Viên.

Điều đội tuyển cần ở những thời điểm bế tắc là một cầu thủ có thể phá vỡ cấu trúc phòng ngự bằng một pha tăng tốc, một cú ngoặt bóng hoặc một tình huống xâm nhập bất ngờ. Ngô Đăng Khoa có những phẩm chất ấy.

Việc Khoa từng ghi những bàn thắng quan trọng cho Công an TP.HCM cho thấy anh không chỉ tạo đột biến bằng tốc độ mà còn có khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Sự kết hợp cùng Williams Minh Hoàng từng giúp Công an TP.HCM vượt qua giai đoạn khó khăn ở cuối mùa trước, bộ đôi này cùng góp phần vào chức vô địch Cúp Quốc gia.

Với ĐT Việt Nam, Khoa vì thế có thể trở thành phương án tạo đột biến từ băng ghế dự bị. Khi đối thủ bắt đầu xuống sức, những bước chạy tốc độ và khả năng xử lý táo bạo của cầu thủ trẻ này có thể tạo ra khoảng trống cho các tiền đạo phía trong.

Ngô Đăng Khoa là sự lựa chọn tuyệt vời hàng công ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

Đây cũng là lý do sự xuất hiện của Khoa đáng chờ đợi. Anh chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế, nhưng lại sở hữu thứ bóng đá không dễ chuẩn bị phương án đối phó.

HLV Kim Sang Sik mất một trung vệ giàu kinh nghiệm, nhưng đổi lại có thêm một cầu thủ trẻ đang lên, có tốc độ và khả năng tạo khác biệt.

Trong một giải đấu mà những trận đấu chặt chẽ có thể được quyết định chỉ bởi một khoảnh khắc, Ngô Đăng Khoa có thể chính là phương án tạo ra khoảnh khắc ấy.