ĐT Việt Nam nhận tin dữ về lực lượng sau vòng 5 mùa giải V.League 2026/27

Ninh Bình FC nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2026/27 khi để Công an TP.HCM giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà ở vòng 5. Đáng chú ý, bàn thắng quyết định của Jason Cummings đến ở phút 90+5, sau pha phản công được khởi xướng bởi Olaha Mạnh Đức.

Ninh Bình FC nhận thất bại trước Công an TP.HCM. Ảnh: Ninh Bình FC

Trước khi thủng lưới, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm tạo ra sức ép đáng kể và có một số cơ hội ghi bàn. Nguyễn Quốc Việt, Lucao cùng các đồng đội liên tục tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự đối phương, nhưng không thể tận dụng thành công những tình huống được tạo ra.

Thất bại này khiến Ninh Bình đánh mất thành tích bất bại sau bốn vòng đầu mùa. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ lo lắng hơn cả là tình trạng thể lực của hai cầu thủ trẻ Nguyễn Quốc Việt và Trần Thành Trung.

Nguyễn Quốc Việt không thể thi đấu trọn vẹn trận gặp Công an TP.HCM. Phút 70, tiền đạo sinh năm 2003 được thay ra do gặp vấn đề về thể lực và cần sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Đây là thông tin đáng lo ngại với Ninh Bình FC cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Quốc Việt gặp trấn thương trong trận đấu gặp Công an TP.HCM. Ảnh: FBNV

Trong thời gian gần đây, Quốc Việt được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng ở vị trí tiền đạo. Khả năng di chuyển, chọn vị trí và hoạt động trong vòng cấm giúp cầu thủ này trở thành phương án đáng cân nhắc cho hàng công.

Bên cạnh Quốc Việt, Trần Thành Trung cũng được đề cập là gặp vấn đề về cơ sau trận đấu. Nếu phải nghỉ thi đấu dài ngày, tiền vệ trẻ này có thể chịu ảnh hưởng đến quá trình tích lũy kinh nghiệm tại V.League và cơ hội cạnh tranh suất lên tuyển.

Thành Trung là một trong những cầu thủ trẻ được kỳ vọng có thể đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Việc duy trì thể trạng tốt và được thi đấu thường xuyên sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của tiền vệ này.

Trần Thành Trung trong màu áo Ninh Bình FC. Ảnh: FBNV

Dù vậy, hiện chưa có đủ thông tin xác nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề thể lực mà Thành Trung gặp phải. Vì thế, khả năng nghỉ thi đấu cũng như thời điểm trở lại của cầu thủ này vẫn cần chờ thông báo chính thức từ CLB.

Tình trạng của Quốc Việt và Thành Trung cũng được quan tâm trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik tiếp tục theo dõi phong độ của các cầu thủ tại V.League để tìm kiếm nhân tố phù hợp cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

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Trước mắt, ưu tiên của cả hai cầu thủ là xác định chính xác tình trạng chấn thương và hồi phục theo hướng dẫn của đội ngũ y tế. Khi chưa có kết luận cụ thể, chưa thể khẳng định họ sẽ vắng mặt trong những đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.