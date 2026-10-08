ĐT Việt Nam nhận tin dữ, HLV Kim Sang-sik lo bài toán nhân sự

Ngày 7/10, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được kiểm tra chấn thương tại bệnh viện sau khi trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026. Cả hai đều không thể góp mặt trong trận tranh hạng Ba với Malaysia hôm 5/10 do chưa đảm bảo thể trạng.

Kết quả cho thấy Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước và dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục. Trong khi đó, Hoàng Hên gặp vấn đề nghiêm trọng hơn khi bị rách cơ bụng chân trái, với thời gian điều trị tối thiểu một tháng.

Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc cùng gặp vấn đề về thể trạng

Đáng chú ý, quá trình hồi phục của Hoàng Hên có thể kéo dài hơn dự kiến do tiền vệ này từng gặp tổn thương ở đầu gối. VFF cho biết cầu thủ này sẽ tiếp tục được theo dõi, kiểm tra để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Về phần Nguyễn Xuân Son, anh đã phải rời đội tuyển Việt Nam từ cuối tháng 9 sau khi gặp vấn đề ở cơ đùi phía sau ở trận ra quân gặp Philippines ngày 26/9. Kết quả kiểm tra xác định tiền đạo này cần khoảng 8 tuần để hồi phục.

Theo nguyện vọng của Xuân Son, VFF đồng ý để cầu thủ 29 tuổi trở về CLB điều trị từ ngày 28/9 nhằm thuận tiện cho sinh hoạt và quá trình phục hồi. Liên đoàn sẽ phối hợp với CLB chủ quản để theo dõi tình trạng của tiền đạo này.

Sự thiếu hụt cùng lúc của Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đặt ra bài toán vô cùng nan giải cho HLV Kim Sang-sik. Đây đều là những phương án quan trọng trong kế hoạch nhân sự của đội tuyển Việt Nam trên hàng công.

HLV Kim Sang-sik đối mặt bài toán nhân sự sau FIFA ASEAN Cup 2026

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong FIFA Days tháng 11 để tham dự giải đấu quốc tế do VFF tổ chức. Sau đó, toàn đội hướng đến VCK Asian Cup 2027 vào tháng 1/2027. Vì vậy, quá trình hồi phục của ba cầu thủ sẽ ảnh hưởng đáng kể đến việc lựa chọn nhân sự và xây dựng phương án chiến thuật của HLV Kim Sang-sik trong thời gian tới.