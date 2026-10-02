Chiều 2-10, ĐT Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng B với nhiệm vụ giành chiến thắng trước Pakistan. HLV Kim Sang-sik tung vào sân đội hình giàu sức tấn công, nhưng các học trò lại gặp không ít khó khăn trong 45 phút đầu tiên khi bị đối phương dẫn 1-0 vì sai lầm của hậu vệ Ngọc Bảo.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, ĐT Việt Nam đã chơi hoàn toàn khác. Phút 50, Phan Tuấn Tài tung đường chọc khe chính xác để Hai Long thoát xuống. Tiền vệ này xử lý bình tĩnh, ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Pakistan trước khi dứt điểm đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

ĐT Việt Nam ngược dòng thắng Pakistan, vào tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Bàn gỡ giúp ĐT Việt Nam chơi thanh thoát hơn. Chỉ 7 phút sau, Đình Bắc xử lý khéo léo bên ngoài vòng cấm rồi nhả bóng để Hoàng Đức băng lên. Tiền vệ đội trưởng tung cú dứt điểm quyết đoán, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 2-1.

Sau khi đảo ngược thế trận, ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Phút 79, Phan Tuấn Tài một lần nữa tạo dấu ấn với đường chuyền vượt tuyến chính xác. Đình Bắc thoát xuống, bình tĩnh đánh bại thủ môn Pakistan trong pha đối mặt, nâng tỉ số lên 3-1.

Pakistan không buông xuôi và có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 88. Dù vậy, ĐT Việt Nam không để đối thủ có cơ hội tạo thêm bất ngờ. Chỉ 3 phút sau, Đình Bắc chọc khe thuận lợi để Williams Minh Hoàng thoát xuống. Tiền đạo Việt kiều xử lý lạnh lùng trước khi dứt điểm, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Màn ngược dòng trước Pakistan giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại vòng bảng với 6 điểm. ĐT Việt Nam giành quyền vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026, với đối thủ là Malaysia.