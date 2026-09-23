ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia, bắt đầu hành trình FIFA ASEAN Cup 2026

Chuyến bay chở ĐT Việt Nam khởi hành lúc 8h40 sáng 23-9 và dự kiến hạ cánh xuống Jakarta vào khoảng 13h00 cùng ngày.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết tại thủ đô Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục hành trình bằng xe buýt tới Bandung. Quãng đường từ Jakarta đến Bandung khoảng 200 km và dự kiến mất khoảng 3 giờ 30 phút.

HLV Kim Sang-sik và học trò rời sân bay Nội Bài sang Indonesia (Ảnh: VFF)

Bandung sẽ là địa điểm đóng quân của ĐT Việt Nam trong giai đoạn đầu FIFA ASEAN Cup 2026, đồng thời là nơi đội tuyển thi đấu hai trận đầu tiên tại vòng bảng.

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ gặp Philippines trong trận ra quân vào ngày 26-9. Đây là trận đấu mở màn hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại giải đấu năm nay.

Ba ngày sau, ngày 29-9, ĐT Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu đáng chú ý với Thái Lan, trận đấu quan trọng nhất tại vòng bảng, khi hai đội đều đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi để tạo lợi thế cho cuộc đua đi tiếp.

Sau hai trận đấu tại Bandung, ĐT Việt Nam sẽ trở lại Jakarta để thi đấu lượt trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2-10.

Việc phải di chuyển giữa Jakarta và Bandung khiến hành trình của ĐT Việt Nam tại Indonesia có thêm một chặng đường đáng kể. Tuy nhiên, đội tuyển đã chủ động sắp xếp kế hoạch di chuyển và thời gian nghỉ ngơi nhằm bảo đảm sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu.

FIFA ASEAN Cup 2026 cũng là giải đấu mà HLV Kim Sang-sik tiếp tục được kỳ vọng phát huy bộ khung từng giúp bóng đá Việt Nam giành những kết quả tích cực trong thời gian qua. Đội tuyển đồng thời có một số điều chỉnh về lực lượng trước ngày lên đường, trong đó Võ Hoàng Minh Khoa được triệu tập bổ sung thay Nguyễn Quang Hải do tiền vệ này không thể tham dự vì chấn thương.

Với lịch thi đấu liên tiếp trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, ĐT Việt Nam sẽ phải nhanh chóng thích nghi với điều kiện thi đấu tại Indonesia, đồng thời duy trì thể trạng và sự tập trung nhằm hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng để vào chung kết.