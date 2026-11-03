ĐT Việt Nam hội quân tháng 11: HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho tiền đạo 19 tuổi

6 tân binh được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội

Điểm đáng chú ý trong danh sách tập trung tháng 11 là sự xuất hiện của 6 cái tên mới gồm: Lương Chí Khải, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Quang Vinh, Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Lê Phát.

Trong đó, Lương Chí Khải là trung vệ Việt kiều đang khoác áo CLB Thể Công Viettel. Olaha Mạnh Đức - tiền đạo của CLB Công an TP.HCM, cũng thu hút sự chú ý sau khi hoàn tất các thủ tục để khoác áo ĐT Việt Nam.

Ở tuyến giữa, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc và Nguyễn Quang Vinh là những gương mặt trẻ được trao cơ hội. Trong khi đó, tiền đạo 19 tuổi Nguyễn Lê Phát của CLB Ninh Bình cũng góp mặt trong danh sách.

Việc bổ sung những cái tên này giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án nhân sự, đồng thời mở rộng cơ hội thể hiện cho các cầu thủ đang thi đấu tại V.League.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11. (Ảnh: VFF)

6 cầu thủ trở lại sau thời gian vắng mặt

Bên cạnh những nhân tố mới, ĐT Việt Nam đón chào sự trở lại của 6 cầu thủ gồm Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Vĩ, Phạm Lý Đức, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Văn Tùng.

Đây đều là những cầu thủ từng được trao cơ hội khoác áo đội tuyển ở các đợt tập trung trước. Sự góp mặt của nhóm này giúp HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn ở cả ba tuyến.

Đáng chú ý, Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Văn Vĩ bổ sung kinh nghiệm cho hàng phòng ngự. Phạm Lý Đức cũng là phương án đáng chú ý ở vị trí trung vệ. Trong khi đó, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Văn Tùng mang đến thêm lựa chọn ở tuyến giữa và hàng công.

Những gương mặt quen thuộc tiếp tục được giữ lại

Ngoài 12 cái tên thuộc nhóm cầu thủ trở lại và tân binh, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ lại 11 cầu thủ từng tham dự 2 giải ASEAN Championship và FIFA ASEAN Cup 2026 trong danh sách, tạo nên bộ khung quen thuộc cho đội tuyển.

Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên, Patrik Lê Giang và Nguyễn Văn Việt tiếp tục góp mặt. Hàng phòng ngự có Phan Tuấn Tài, Nguyễn Nhật Minh, Trương Tiến Anh và Lê Ngọc Bảo.

Đội tuyển Việt Nam tăng sức trẻ trong đợt hội quân FIFA Days tháng 11, chuẩn bị cho Casper Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, Nguyễn Hải Long và Võ Hoàng Minh Khoa tiếp tục được lựa chọn ở tuyến giữa. Trên hàng công, Nguyễn Trần Việt Cường và Nguyễn Đình Bắc vẫn có tên trong danh sách.

Đợt tập trung tháng 11 hướng tới hai trận giao hữu quốc tế gặp ĐT Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang-sik đánh giá thêm lực lượng, kiểm nghiệm những phương án nhân sự mới và duy trì sự ổn định của đội tuyển trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo.