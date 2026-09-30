ĐT Việt Nam đến Jakarta, hướng tới trận gặp Pakistan

Các cầu thủ ĐT Việt Nam đến Jakarta, chuẩn bị cho trận gặp Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026

Ngay sau khi tới Jakarta, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhanh chóng ổn định nơi lưu trú và dành thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng sau hành trình di chuyển.

Để bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cho toàn đội, lãnh đội Nguyễn Anh Tuấn đã tới Jakarta từ trước, làm việc với khách sạn về chương trình hoạt động cũng như hoàn tất các thủ tục nhận phòng.

Nhờ sự chuẩn bị này, khi ĐT Việt Nam có mặt, các cầu thủ có thể nhanh chóng về phòng nghỉ mà không phải chờ đợi, qua đó có thêm thời gian phục hồi.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều 1.10. Đây là buổi tập quan trọng để Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, hoàn thiện phương án chuyên môn trước cuộc đối đầu Pakistan vào ngày 2.10.

ĐT Việt Nam ổn định nơi lưu trú sau khi có mặt tại Jakarta

Sau các trận đấu tại Bandung, thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào lượt trận cuối vòng bảng với mục tiêu bảo toàn vị trí thứ nhì bảng B. Nếu hoàn thành mục tiêu, ĐT Việt Nam sẽ giành quyền thi đấu trận tranh hạng Ba với đội xếp thứ nhì bảng A, hiện là cuộc cạnh tranh giữa Indonesia và Malaysia.

Vì vậy, trận gặp Pakistan không chỉ khép lại vòng bảng mà còn có ý nghĩa đối với thứ hạng chung cuộc của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trước mắt, toàn đội tập trung hồi phục thể lực và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu cuối cùng tại bảng B.