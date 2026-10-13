ĐT Việt Nam đá 2 trận giao hữu quốc tế tại sân Thiên Trường vào tháng 11

Chiều 13-10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân thi đấu giải giao hữu quốc tế vào dịp FIFA Days tháng 11-2026.

Giải gồm chủ nhà Việt Nam (hạng 99 thế giới), Kyrgyzstan (hạng 104) và Đài Bắc Trung Hoa (hạng 176).

Đây là giải đấu do VFF tổ chức, nhằm tạo điều kiện để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam rà soát, đánh giá lực lượng, hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam sẽ giao hữu 2 trận dịp FIFA Days tháng 11 trên sân Thiên Trường

Ba đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, chủ nhà Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11-11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Kyrgyzstan ngày 13-11, trước khi Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15-11.

Theo kế hoạch dự kiến, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân ngày 9-11, sau khi V-League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu.

Đây cũng là cơ sở để HLV Kim Sang-sik và các cộng sự trong ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

Cũng liên quan tới quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho Vòng chung kết Asian Cup 2027, thời gian qua có thông tin thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giao hữu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 30-12-2026 tại sân vận động Panasonic Stadium Suita (Osaka, Nhật Bản). Tuy nhiên thời điểm hiện tại, VFF chưa xác nhận hay phủ nhận thông tin này.