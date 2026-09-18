ĐT Việt Nam công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup

So với lực lượng vừa đăng quang ASEAN Cup 2026, đội tuyển tiếp tục duy trì phần lớn bộ khung, đồng thời đón sự trở lại của một số gương mặt và hai tân binh đáng chú ý là Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu với các đối thủ mạnh trong khu vực và hướng tới những mục tiêu mới sau thành công tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: vff.org.vn

Có thể nhận thấy, phần lớn những cầu thủ đã cùng đội tuyển Việt Nam hoàn thành hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 tiếp tục góp mặt trong đợt tập trung lần này, trong đó có những trụ cột như Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son… Danh sách cũng có sự trở lại của Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh.

Điểm mới đáng chú ý trong danh sách lần này là sự xuất hiện của Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng - hai cầu thủ lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Adou Leygley Minh, sinh năm 1997, hiện khoác áo Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cầu thủ Việt kiều Pháp thi đấu ở vị trí trung vệ và đã có kinh nghiệm thi đấu tại V.League, đồng thời đã được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, hiện thi đấu cho Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam – Anh sở hữu chiều cao 1m90 và đã tạo được dấu ấn trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V.League. Việc được triệu tập ở tuổi 19 giúp Williams Minh Hoàng có cơ hội làm quen với môi trường đội tuyển quốc gia và tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

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Danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: vff.org.vn

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong FIFA Days tháng 9/2026, quy tụ 14 đội tuyển, được chia thành hai hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam góp mặt tại Division 1, nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. Trận ra quân gặp Philippines diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung.

Với quỹ thời gian chuẩn bị khá ngắn, việc duy trì phần lớn bộ khung đã thi đấu cùng nhau tại ASEAN Cup giúp đội tuyển có sự ổn định về nhân sự và cách vận hành. FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu với các đối thủ mạnh trong khu vực và hướng tới những mục tiêu mới sau thành công tại ASEAN Cup 2026.