ĐT Việt Nam chỉ có thể mạnh khi V.League đủ mạnh

Mùa giải V.League 2026/2027 vừa khởi động chưa lâu nhưng đã xuất hiện hàng loạt xáo trộn lớn về lịch thi đấu. Sau 2 vòng đầu diễn ra trong tháng 9, giải đấu phải tạm dừng nhằm nhường chỗ cho ĐT Việt Nam chinh chiến tại FIFA ASEAN Cup 2026. Phải tới thời điểm hiện tại, các câu lạc bộ mới chính thức trở lại với nhịp đập bóng đá nội.

Việc ưu tiên đội tuyển quốc gia là điều cần thiết, nhất là khi bóng đá Việt Nam đặt nhiều tham vọng tại đấu trường khu vực. Tuy nhiên, những quãng nghỉ kéo dài giữa mùa giải đang tạo ra không ít hệ lụy đối với các CLB.

Quãng nghỉ kéo dài giữa mùa giải đang tạo ra không ít hệ lụy đối với các CLB Vleague.

Đối với các đội đang có phong độ cao, việc nghỉ đột ngột dễ làm họ hụt hẫng cảm giác bóng và đánh mất sự hưng phấn. Trong khi đó, các CLB đang trong quá trình định hình lối chơi cũng gặp vô vàn trở ngại khi nhịp độ tranh tài liên tục bị ngắt quãng.

Đặc biệt, các đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia còn chịu thiệt thòi lớn hơn. Khi ĐT Việt Nam tập trung, họ không có đủ lực lượng để duy trì các buổi tập chiến thuật với đội hình mạnh nhất. Đến khi các tuyển thủ trở về, ban huấn luyện lại phải giải quyết bài toán thể lực, chấn thương và khả năng tái hòa nhập.

Mối lo lớn nhất của V.League lúc này không chỉ dừng lại ở lịch thi đấu mà nằm ở tình trạng thể lực của các ngôi sao. Trường hợp của Nguyễn Xuân Son là ví dụ điển hình. Tiền đạo thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định gặp chấn thương rách cơ đùi sau khi thực hiện nhiệm vụ cho ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, dự kiến phải mất ít nhất 6 tuần để phục hồi. Việc vắng mặt chân sút chủ lực khiến sức mạnh tấn công của đội bóng thành Nam bị tổn thất nặng nề.

Nguyễn Xuân Son hiện đang phải trở về quê nhà dưỡng thương.

Tại Ninh Bình FC, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Vĩ cũng trở thành những trường hợp đáng lo ngại. Văn Vĩ gặp chấn thương từ trận chung kết ASEAN Cup 2026, trong khi Hoàng Đức từng phải nghỉ 2 vòng đầu V.League vì vấn đề cơ háng và hiện cũng không có thể trạng tốt nhất. Những tổn thất này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành lối chơi của đội bóng.

Tình hình ở Hà Nội FC cũng không mấy khả quan khi Nguyễn Thành Chung dính chấn thương, còn Đỗ Hoàng Hên xuất hiện dấu hiệu quá tải vì thi đấu liên tục cho đội tuyển. Một tập thể đặt tham vọng đua tranh ngôi vương rõ ràng không thể yên tâm khi dàn trụ cột thiếu vắng thể trạng tối ưu.

Đỗ Hoàng Hên chịu ảnh hưởng đáng kể về thể lực khi cày ải nhiều cho ĐT Việt Nam.

Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc cũng phải đối diện áp lực lớn. Tiền đạo trẻ của CLB CAHN vừa dính chấn thương vào ngày hôm qua (8/10) bởi sự quá tải trong thi đấu. Dự kiến, Đình Bắc cần có thời gian để hồi phục và trở lại chơi bóng.

Dễ dàng nhận thấy, V.League đang phải chịu tổn thất không nhỏ từ lịch trình thi đấu dày đặc của các tuyển thủ. Trên thực tế, các CLB khó có thể từ chối trách nhiệm nhả người cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, khi các nhân tố chủ chốt quay về với cơ thể mệt mỏi, họ rất khó duy trì phong độ và sức cạnh tranh trong cuộc đua dài hơi.

"Trụ cột tuyến giữa" Hoàng Đức hiện không có được thể trạng tốt nhất.

Bài toán đặt ra không chỉ dành cho từng CLB mà còn với những nhà tổ chức bóng đá Việt Nam. Việc sắp xếp lịch thi đấu khoa học, tăng thời gian hồi phục và phối hợp chặt chẽ giữa ĐT Việt Nam với các đội bóng cần được đặc biệt chú trọng.

Suy cho cùng, ĐT Việt Nam chỉ có thể mạnh khi V.League đủ mạnh. Nếu các tuyển thủ liên tục bị vắt kiệt sức lực, cả đội tuyển lẫn các CLB đều có nguy cơ trở thành những bên chịu thiệt trong cuộc đua thành tích.