ĐT Việt Nam bị hủy penalty sau khi VAR vào cuộc: Vì sao tình huống này gây tranh cãi?

Cụ thể, vào phút thi đấu thứ 73 tại trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, cầu thủ Lê Văn Đô xâm nhập vòng cấm và ngã xuống sau pha tranh chấp với hậu vệ Harith Haiqal. Trọng tài chính lập tức chỉ tay vào chấm 11m, mang đến cơ hội để ĐT Việt Nam tìm bàn gỡ khi đang bị dẫn 0-1. Tuy nhiên, quyết định này chỉ tồn tại trong vài phút. VAR đề nghị trọng tài xem lại tình huống bên đường biên. Sau khi trực tiếp kiểm tra màn hình, ông rút lại quyết định cho ĐT Việt Nam hưởng penalty.

Điểm gây tranh cãi nằm ở pha tranh chấp giữa Văn Đô và hậu vệ ĐT Malaysia

Cụ thể, sau khi xem VAR, trọng tài xác định Harith Haiqal đã phá trúng bóng trước khi truy cản Lê Văn Đô. Vì vậy, ĐT Việt Nam không được hưởng phạt đền.

Đây chính là chi tiết khiến tình huống trở nên đáng bàn. Ở tốc độ bình thường, Văn Đô ngã trong vòng cấm và trọng tài lập tức xác định có lỗi. Nhưng khi xem lại bằng VAR, trọng tài lại đánh giá pha tác động của hậu vệ ĐT Malaysia theo hướng khác.

Nói cách khác, vấn đề không đơn giản là “có va chạm hay không”. Yếu tố quyết định là việc hậu vệ ĐT Malaysia đã chạm bóng hợp lệ trước, hay hành động đó vẫn đi kèm một tác động phạm lỗi với Văn Đô.

Theo ghi nhận, trọng tài ban đầu xác định cầu thủ ĐT Malaysia phạm lỗi với Văn Đô, nhưng sau khi VAR can thiệp, quyết định penalty bị hủy.

Tình huống Lê Văn Đô ngã trong vòng cấm.

Ngoài tình huống này, VAR cũng được sử dụng khi trọng tài cân nhắc một trường hợp có thể dẫn tới penalty khác. Đó là tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm Malaysia và sau khi check VAR, ĐT Việt Nam cũng không được hưởng penalty.

Trọng tài xem lại VAR.

Penalty bị hủy có phải quyết định sai?

Trọng tài đã thay đổi quyết định sau khi xác định Harith Haiqal chạm bóng trước. Điều netizen đang tranh luận quanh tình huống này chủ yếu nằm ở việc đánh giá pha tranh chấp sau cú chạm bóng đó có cấu thành lỗi hay không.

Tình huống này cho thấy ranh giới khá mong manh giữa một pha tranh chấp hợp lệ và lỗi dẫn đến penalty trong vòng cấm. Lê Văn Đô rõ ràng có va chạm với hậu vệ ĐT Malaysia và ngã xuống, nhưng điểm mấu chốt nằm ở trình tự và tính chất của pha tranh chấp. Hình ảnh quay chậm cho thấy hậu vệ ĐT Malaysia đã thực hiện động tác xoạc bóng, với phần chân dường như chạm bóng trước khi xảy ra va chạm với Văn Đô.

Việc cầu thủ phòng ngự có chạm bóng trước là một yếu tố quan trọng để trọng tài đánh giá tình huống nhưng không đồng nghĩa cứ chạm bóng trước thì mọi va chạm sau đó đều được xem là hợp lệ. Mức độ, hướng tác động và cách cầu thủ thực hiện pha tranh chấp vẫn cần được xem xét. Đây cũng là lý do VAR phải kiểm tra kỹ nhiều góc quay chậm để xác định chính xác diễn biến của pha bóng trước khi trọng tài thay đổi quyết định ban đầu.

Với ĐT Việt Nam, quyết định này càng đáng tiếc bởi thời điểm xảy ra tình huống, đội đang bị ĐT Malaysia dẫn 0-1 và cần một bàn thắng để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

ĐT Việt Nam chính thức không có danh hiệu tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Tuấn Hữu Phạm)

Cuối cùng, ĐT Việt Nam không thể ghi bàn và nhận thất bại 0-1, qua đó kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư.