ĐT nữ Việt Nam hòa Thái Lan 0-0, giành 1 điểm và vào tứ kết

Tóm tắt trận đấu:

ĐT nữ Việt Nam khép lại trận đấu với nữ Thái Lan bằng tỷ số 0-0, qua đó giành 1 điểm và hoàn thành mục tiêu vào tứ kết. Trong 90 phút thi đấu, hai đội tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng không bên nào có thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Ảnh 24h.

Thế trận giằng co trong hiệp 1

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT nữ Việt Nam chủ động kiểm soát khu vực trung tuyến. Bích Thùy và Thanh Nhã có những pha phối hợp khá ăn ý bên hành lang cánh, trong khi Hải Yến thường xuyên lùi xuống hỗ trợ đồng đội.

Tuy nhiên, ĐT nữ Thái Lan cũng nhanh chóng cho thấy khả năng tấn công với tốc độ và thể lực tốt. Phút 22, Jiraporn tung cú sút về phía khung thành Việt Nam nhưng bóng đi không chính xác. Ít phút sau, Kanyanat có pha treo bóng nguy hiểm khiến hàng thủ Việt Nam phải tập trung.

Phút 28, Panittha đánh đầu sau tình huống đá phạt góc nhưng bóng không đi trúng đích. Đến phút 33, Natcha nhận đường chuyền của Kanyanat rồi dứt điểm, song hàng thủ Việt Nam kịp thời can thiệp.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng có cơ hội đáng chú ý. Phút 20, Hải Yến băng vào vòng cấm và xảy ra va chạm với cầu thủ Thái Lan, nhưng trọng tài không cho Việt Nam hưởng phạt đền. Phút 42, Dương Thị Vân có cú sút sau tình huống phạt góc không thành công, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Sau 45 phút, hai đội rời sân với tỷ số 0-0.

Kim Thanh nhiều lần giải nguy

Bước sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục đẩy cao tốc độ tấn công. Phút 47, Jiraporn thử sức bằng cú sút xa nhưng thủ môn Kim Thanh chọn vị trí tốt và ôm gọn bóng.

Ngay sau đó, Kim Thanh tiếp tục có tình huống bắt bóng sau pha đá phạt của Thái Lan. Nữ thủ môn Việt Nam còn bị đau sau pha va chạm với Saowalak và phải nhờ đội ngũ y tế chăm sóc.

Phút 51, Việt Nam một phen thót tim khi cú sút của cầu thủ Thái Lan đưa bóng chạm Thanh Nhã, suýt dẫn tới tình huống phản lưới nhà.

Thái Lan tiếp tục khai thác hai biên bằng những pha xuống bóng tốc độ. Phút 66, Chatchawan Rotthong có pha dứt điểm khiến hàng thủ Việt Nam giật mình. Đến phút 84, Pluemjai Sonthisawat tung cú sút xa đưa bóng đi sát cột dọc trong gang tấc.

Việt Nam có cơ hội nhưng chưa thể ghi bàn

Sau khoảng thời gian chịu sức ép, ĐT nữ Việt Nam dần cải thiện tốc độ luân chuyển bóng. Những pha phối hợp trở nên mạch lạc hơn, đặc biệt sau khi Trúc Hương vào sân.

Ảnh 24h.

Phút 61, Việt Nam có tình huống tấn công đáng chú ý nhất. Dương Thị Vân mở bóng để Nguyễn Thị Hoa cắt đường chuyền của đối phương rồi đưa bóng cho Hải Yến. Tuy nhiên, thủ môn Thái Lan đã kịp thời bắt gọn bóng.

Phút 87, Bích Thùy tiếp tục có cơ hội khi bật cao đánh đầu, nhưng cú dứt điểm khá nhẹ và đi đúng vị trí thủ môn Thái Lan.

Ảnh 24h.

Những phút cuối, Việt Nam chủ động duy trì sự chắc chắn để bảo vệ tỷ số 0-0. Thái Lan vẫn gây sức ép nhưng không thể tạo ra bàn thắng.

HẾT GIỜ! ĐT nữ Việt Nam hòa nữ Thái Lan 0-0, giành thêm 1 điểm và kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 bảng E, qua đó giành quyền vào tứ kết.

Diễn biến trận đấu:

BÀN THẮNG Việt Nam: 0 Thái Lan: 0 ĐỘI HÌNH CHÍNH THỨC Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh (14); Lương Thị Thu Thương (2); Nguyễn Thị Hoa (6); Thái Thị Thảo (11); Phạm Hải Yến (12 - ĐT); Lê Thị Diễm My (13); Dương Thị Vân (16); Cù Thị Huỳnh Như (18); Nguyễn Thị Thanh Nhã (19); Ngân Thị Vạn Sự (21); Nguyễn Thị Bích Thùy (23) Thái Lan: Uraiporn Yingdokul (2); Panitta Jiratanaphiwat (4); Natcha Kaew-anta (5); Supaporn Intharaprasit (6); Pluemjai Sonthisawat (8); Jiraporn Mongkoldee (9); Kanyanat Chetthabut (10); Chatchawan Rotthong (11); Saowalak Pengngam (14); Thichanan Satchuen (18); Phitsamai Sornsai (19 - ĐT)

HẾT GIỜ!!!

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0. ĐT nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu, giành 1 điểm trước Thái Lan và kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 bảng E, qua đó giành vé vào tứ kết.

90'+4

Nhiệm vụ lúc này của ĐT nữ Việt Nam là duy trì sự tập trung, bảo vệ tỷ số 0-0 và hạn chế tối đa những khoảng trống để Thái Lan khai thác.

90'+3

Việt Nam bổ sung hàng công. Minh Chuyên vào sân thay cho Bích Thùy ra nghỉ.

90'

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

88'

Thái Lan có sự thay đổi người. Uraiporn Yingdokul ra sân nhường cho Phonphirun Philawan vào thay.

87'

Đáng tiếc! Bích Thùy có cơ hội dứt điểm bằng đầu sau pha tấn công của ĐT nữ Việt Nam, nhưng cú đánh đầu lại quá nhẹ và đi thẳng vào vị trí của thủ môn Thái Lan. Cơ hội ghi bàn của Việt Nam một lần nữa trôi qua.

84'

Nguy hiểm! Pluemjai Sonthisawat bất ngờ tung cú sút xa đầy uy lực. Bóng đi sát cột dọc khung thành ĐT nữ Việt Nam trong gang tấc, khiến hàng thủ áo đỏ một phen thót tim.

85'

Cù Thị Huỳnh Như bị đau, trọng tài yêu cầu đội ngũ y tế vào sân chăm sóc.

83'

Khá nhiều CĐV đã đến sân Yanmar Stadium Nagai để cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc

81'

THẺ VÀNG!

Một thành viên trong ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam vừa phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phản ứng bên ngoài đường biên.

80'

May quá!!! Vạn Sự để số 20 của Thái Lan thoát xuống vòng cấm ĐT nữ Việt Nam. Rất may, Diễm My đã kịp thời lùi về, chạm bóng trước và hóa giải nguy hiểm cho đội nhà.

78'

Tiếc quá! ĐT nữ Việt Nam vừa bỏ lỡ một cơ hội đáng chú ý. Bóng được nhồi xuống khu vực vòng cấm, nhưng đường chuyền cuối cùng lại chưa đủ mạnh và chính xác, dù hàng thủ Thái Lan đã để lộ khoảng trống.

75'

ĐT nữ Thái Lan đang cho thấy ưu thế về chiều cao, thể lực và sức trẻ. Chỉ một đường chuyền thiếu chính xác của Việt Nam cũng có thể mở ra cơ hội cho đối thủ phản công.

Số 14 bên phía Thái Lan vừa có pha bứt tốc xuống sát đáy biên và đưa bóng vào khu vực nguy hiểm. Nếu có thêm một cầu thủ Thái Lan băng vào đúng thời điểm, hàng thủ Việt Nam có thể đã phải đối mặt với tình huống rất khó khăn.

73'

Không được! Huỳnh Như nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía khung thành ĐT nữ Thái Lan sau đường chuyền từ pha đá phạt của Vạn Sự. Cú sút không chính xác, không gây nguy hiểm cho khung thành ĐT nữ Thái Lan.

Tuy nhiên, trọng tài xác định tiền đạo Việt Nam đã rơi vào thế việt vị, khiến pha tấn công của đội nhà không thể tiếp tục.

70'

Tốc độ luân chuyển bóng của ĐT nữ Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt, các pha phối hợp cũng trở nên nhanh và mạch lạc hơn. Tuy nhiên, khâu dứt điểm vẫn chưa đủ chính xác để tạo ra khác biệt.

69'

Thái Lan có sự thay đổi người. Số 20 vào thay cho Natcha.

66'

Nguy hiểm! Chatchawan Rotthong bất ngờ tung cú dứt điểm về phía khung thành Việt Nam, khiến hàng thủ áo đỏ giật mình. Các hậu vệ Việt Nam cần nhanh chóng lấy lại sự tập trung trước sức ép của Thái Lan.

65'

Trúc Hương vừa vào sân đã nhanh chóng tạo dấu ấn với những đường chuyền nhanh, dứt khoát. Sự năng nổ của cô đang giúp ĐT nữ Việt Nam có thêm nhiều phương án tấn công và mở ra những cơ hội đáng chú ý.

62'

Việt Nam có 3 sự thay đổi người. Dương Thị Vân, Thanh Nhã và Hải Yến rời sân và vào thay là 3 cầu thủ trẻ gồm: Thu Xuân, Trúc Hương và

61'

Dương Thị Vân mở đường bóng để Nguyễn Thị Hoa nỗ lực cắt đường chuyền của đối phương, trước khi đẩy bóng cho Hải Yến. Tiền đạo Việt Nam có cơ hội dứt điểm, nhưng rất tiếc thủ môn ĐT nữ Thái Lan đã kịp thời bắt gọn bóng. Đây có lẽ là tình huống tấn công đẹp mắt nhất của ĐT nữ Việt Nam từ đầu trận.

59'

Dương Thị Vân, Hải Yến và Thanh Nhã đang nỗ lực kiểm soát bóng, giúp ĐT nữ Việt Nam giảm sức ép và tìm cách tổ chức lại thế trận trước những đợt tấn công liên tục của Thái Lan.

55'

ĐT nữ Thái Lan liên tục khai thác hai biên với những pha xuống bóng tốc độ, tận dụng tốt nền tảng thể lực. Tuy nhiên, thủ môn Kim Thanh vẫn thi đấu xuất sắc, liên tục phán đoán chính xác điểm rơi và kịp thời bắt gọn bóng, giải nguy cho ĐT nữ Việt Nam.

53'

THẺ VÀNG!

Người nhận thẻ vàng là Thanh Nhã. Cô đã có tình huống tranh chấp bóng với cầu thủ Thái Lan.

51'

Nguy hiểm! Suýt chút nữa Thanh Nhã đã vô tình phản lưới nhà sau cú sút xa của cầu thủ ĐT nữ Thái Lan. Rất may, bóng không đi vào khung thành Việt Nam. Hàng thủ áo đỏ cần tiếp tục duy trì sự tập trung.

50'

Nguy hiểm! Thủ môn Kim Thanh đã ôm gọn bóng sau pha đá phạt của ĐT nữ Thái Lan. Tuy nhiên, cô bị đau sau tình huống va chạm với Saowalak và cần sự chăm sóc của các đồng đội cùng đội ngũ y tế.

47'

Jiraporn tung cú sút xa đầy bất ngờ về phía khung thành ĐT nữ Việt Nam. Tuy nhiên, thủ môn Kim Thanh đã chơi tập trung, chọn vị trí tốt và ôm gọn bóng, hóa giải pha dứt điểm của đối thủ.

46'

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!

ĐT nữ Thái Lan giao bóng.

Thai có sự thay đổi người. Khwanjira Ngok-Wong vào sân thay cho Kanyanat rời sân.

Với tỷ số 0-0 Việt Nam đang có lợi thế.

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HẾT HIỆP 1!

ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan tạm rời sân với tỷ số 0-0. Hai đội đã tạo ra thế trận giằng co, nhưng chưa thể tìm được bàn thắng khai thông bế tắc.

45'

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

42'

Dương Thị Vân có cơ hội dứt điểm sau tình huống phạt góc không thành của ĐT nữ Việt Nam. Bóng bật ra đúng tầm chân tiền vệ này, nhưng cú sút sau đó lại đi chệch cột dọc khung thành Thái Lan.

39'

Jiraporn có pha đi bóng đầy tốc độ và gây không ít khó khăn cho hàng thủ Việt Nam. Huỳnh Như và Diễm My phải phối hợp, nỗ lực cản phá để ngăn chặn cầu thủ Thái Lan.

38'

Chatchawan thực hiện cú sút phạt, nhưng bóng đi hơi sâu và vượt qua khung thành ĐT nữ Việt Nam. Cơ hội của Thái Lan trôi qua khá đáng tiếc.

35'

Natcha tiếp tục tung cú sút từ xa, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành ĐT nữ Việt Nam. Các cầu thủ Thái Lan đang đẩy cao tốc độ tấn công và cho thấy khả năng di chuyển khá nhanh, khiến hàng thủ Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác.

Thủ môn Kim Thanh có lý do để không đồng tình với các hậu vệ ĐT nữ Việt Nam.

33'

Nguy hiểm! Natcha nhận đường chuyền sắc sảo từ Kanyanat rồi lập tức tung cú dứt điểm. Hàng thủ ĐT nữ Việt Nam đã kịp thời can thiệp, phá bóng giải nguy trước khi tình huống trở nên nguy hiểm hơn.

32'

THẺ VÀNG!!!

Người nhận thẻ vàng là Thu Thương.

29'

Nguy hiểm! Kanyanat nhận bóng từ đồng đội rồi thực hiện pha treo bóng đầy khó chịu vào khu vực khung thành ĐT nữ Việt Nam. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. ĐT nữ Việt Nam cần hết sức tập trung và không được phép chủ quan.

28'

Cú đánh đầu cận thành của Panittha sau pha tổ chức đá phạt góc bên phía Thái Lan, nhưng bóng không đi trúng đích.

27'

Thái Lan được hưởng quả phạt góc đầu tiên.

25'

Vạn Sự quyết định tung cú sút từ rất xa thay vì phối hợp với đồng đội. Lực bóng không đủ gây khó khăn, giúp thủ môn ĐT nữ Thái Lan dễ dàng bắt gọn.

22'

Jiraporn bất ngờ tung cú sút về phía khung thành ĐT nữ Việt Nam. Dù bóng đi không chính xác, đây vẫn là pha bóng nguy hiểm và hàng thủ Việt Nam cần duy trì sự tập trung, không được chủ quan.

20'

Tiếc quá! Hải Yến chủ động băng vào vòng cấm và có pha va chạm với cầu thủ Thái Lan. Tuy nhiên, trọng tài không cho ĐT nữ Việt Nam hưởng quả phạt đền 11m.

19'

Bích Thùy và Panitta liên tục có những màn đối đầu trực tiếp. Mỗi khi Bích Thùy dâng cao tấn công, Panitta lập tức theo sát, áp sát và tìm cách ngăn chặn tiền vệ Việt Nam.

16'

ĐT nữ Việt Nam đang làm tốt nhiệm vụ kiểm soát khu vực trung tuyến, tổ chức lối chơi khá mạch lạc. Trong khi đó, ĐT nữ Thái Lan vẫn chưa tìm được sự kết nối cần thiết, các pha phối hợp còn rời rạc. Nếu duy trì được thế trận này, ĐT nữ Việt Nam đang có nhiều cơ hội tạo lợi thế.

14'

Bích Thùy nỗ lực đi bóng qua Panitta nhưng không thể vượt qua hậu vệ của Thái Lan. ĐT nữ Việt Nam đang dâng cao đội hình, cố gắng tìm kiếm bàn thắng sớm.

10'

Saowalak bị đau sau khi va chạm với Dương Thị Vân

8'

Bích Thùy và Thanh Nhã đang cho thấy sự phối hợp khá nhịp nhàng bên hành lang cánh. Bích Thùy vừa có pha chọc khe tinh tế để Thanh Nhã băng xuống. Dù chưa tạo ra tình huống thực sự nguy hiểm, nhưng nếu duy trì được những pha phối hợp ăn ý như vậy, ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ Thái Lan.

7'

Hải Yến lùi sâu về hỗ trợ đồng đội phòng ngự. ĐT nữ Việt Nam vẫn làm chủ thế trận.

3'

ĐT nữ Việt Nam cần đặc biệt lưu ý những đường chuyền và tạt bóng từ hai biên của ĐT nữ Thái Lan. Đây được xem là một trong những điểm mạnh của đối thủ.

2'17

Pha tranh chấp quyết liệt giữa các đội trưởng hai đội, Hải Yến bên phía ĐT nữ Việt Nam và Sornsai Pitsamai của nữ Thái Lan.

2'

Ở cuộc đối đầu lần này, các cô gái Việt Nam cần chủ động làm chủ thế trận, kiểm soát bóng và gia tăng sức ép để hướng tới chiến thắng.

ĐT nữ Việt Nam từng giành chiến thắng trước ĐT nữ Thái Lan.

0'

HIỆP 1 BẮT ĐẦU!

ĐT nữ Việt Nam giao bóng trước.

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17h30'

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!

17h25'

Cầu thủ hai đội và tổ trọng tài thực hiện lễ chào cờ.

Ảnh minh họa (AI).

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Giải đấu: Bóng đá nữ ASIAD 2026

Vòng đấu: Lượt trận cuối bảng E

Thời gian: 17h30 ngày 21/9/2026

Địa điểm: Nagai Stadium, Osaka, Nhật Bản

Bảng đấu: E

Trực tiếp: VTV6/VTVgo theo thông tin phát sóng được cập nhật trước trận.

Nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan: Trận đấu quyết định

Theo lịch thi đấu ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan lúc 17h30 ngày 21/9 (giờ Việt Nam) trên sân Nagai Stadium, Osaka, Nhật Bản. Đây là lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ.

Thông tin từ VFF cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị trước giải khá kỹ, trong đó thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có thời gian tập huấn và thi đấu giao hữu tại Việt Nam và Trung Quốc trước khi sang Nhật Bản dự ASIAD.

Sau hai lượt trận, Việt Nam và Thái Lan đều chưa giành được điểm. Việt Nam đang đứng trên đối thủ nhờ đã ghi được một bàn thắng, trong khi cả hai đội cùng có hiệu số -9.

Thể thức ASIAD 2026 quy định hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, kết quả cuộc đối đầu tại Osaka có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội đi tiếp của cả Việt Nam lẫn Thái Lan.

Tương quan Việt Nam vs Thái Lan

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu sau hai thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản, trong đó trận gặp đội chủ nhà kết thúc với tỷ số 0-8. Thái Lan cũng chưa có điểm và chưa ghi bàn sau hai lượt trận.

Điểm đáng chú ý là trận đấu này diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều chịu sức ép phải cải thiện thành tích. Với Việt Nam, nhiệm vụ trước mắt không chỉ là tìm kiếm chiến thắng mà còn phải hạn chế tối đa số bàn thua, bởi hiệu số có thể trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh giữa các đội đứng thứ ba.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan cũng không còn nhiều lựa chọn sau hai thất bại. Vì vậy, trận đấu được dự báo sẽ có tính chất thận trọng ở giai đoạn đầu, trước khi hai đội buộc phải tăng tốc tùy thuộc diễn biến tỷ số.

Lịch sử đối đầu trong những năm gần đây cho thấy Việt Nam thường có kết quả tích cực trước Thái Lan. Tuy nhiên, thành tích quá khứ không thể thay thế màn trình diễn thực tế tại ASIAD, đặc biệt khi cả hai đội đều đang có những thay đổi về lực lượng.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kim Thanh; Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My; Thu Xuân, Bích Thùy; Thanh Nhã, Vạn Sự; Huỳnh Như, Hải Yến.

Thái Lan: Sodchuen; Jiratanaphibun, Sornsai, Rodthong, Intaraprasit; Chetthabutr, Phomsri, Kaewanta, Sontisawat; Jinantuya, Mongkoldee.

Việt Nam cần chú ý điều gì?

Sau trận thua Nhật Bản, khả năng tổ chức phòng ngự và chuyển đổi trạng thái sẽ là những điểm cần được cải thiện. HLV Hoàng Văn Phúc cũng xác định việc hồi phục thể lực và khắc phục những sai sót từ hai trận trước là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan.

Ở mặt trận tấn công, sự cơ động của Thanh Nhã, Bích Thùy cùng kinh nghiệm của Huỳnh Như và Hải Yến có thể tạo ra những phương án khác nhau trước hàng thủ Thái Lan.

Trong khi đó, Việt Nam cần tránh để đối phương có khoảng trống ở hai biên và hạn chế những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Một thế trận cân bằng trong hiệp một có thể là lựa chọn phù hợp trước khi đẩy cao tốc độ ở thời điểm quyết định.

Dự kiến tỷ số nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Xét kết quả hai lượt trận đầu, tính chất của trận đấu và tương quan giữa hai đội, đây được dự báo là cuộc đối đầu không dễ dàng cho Việt Nam.

Nếu hàng phòng ngự duy trì được sự tập trung và các cầu thủ tấn công tận dụng tốt cơ hội, Việt Nam có khả năng tạo ra khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Dự đoán: nữ Việt Nam 2-1 nữ Thái Lan.