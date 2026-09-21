ĐT nữ Việt Nam giành vé tứ kết ASIAD 2026, chạm trán Trung Quốc

ĐT nữ Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan mang tính chất quyết định khi cả hai đại diện Đông Nam Á đều còn cơ hội đi tiếp.

Với lợi thế chỉ cần một kết quả hòa để giành vé vào vòng trong, ĐT nữ Việt Nam nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự.

Trong khoảng 20 phút đầu, thế trận diễn ra khá chặt chẽ và không đội nào tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm. Phút 21, Hải Yến có tình huống đột phá vào khu vực cấm địa Thái Lan nhưng hậu vệ đối phương kịp thời can thiệp, đưa bóng ra ngoài chịu phạt góc.

Thái Lan dần đẩy cao đội hình khi buộc phải hướng tới chiến thắng. Phút 29, đội bóng xứ Chùa vàng có cơ hội áp sát khung thành của Kim Thanh, song cú dứt điểm cuối cùng không chính xác.

Sau quãng thời gian đầu có phần lép vế, Thái Lan lấy lại thế trận và gia tăng sức ép. Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục lựa chọn cách chơi an toàn, hạn chế khoảng trống trước khung thành. Việc chỉ tung ra hai cú sút trong hiệp một phần nào cho thấy sự thận trọng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Bước sang hiệp hai, áp lực mà Thái Lan tạo ra ngày càng lớn. Phút 52, từ một pha tấn công của đối phương, Thanh Nhã suýt đưa bóng về lưới nhà. Tình huống này khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải duy trì sự tập trung cao độ trong phần còn lại của trận đấu.

Khi thời gian trôi về những phút cuối, Thái Lan càng đẩy mạnh tấn công bởi chỉ chiến thắng mới giúp họ nuôi hy vọng đi tiếp. Hàng thủ ĐT nữ Việt Nam vì thế phải hoạt động vất vả trước những tình huống vây ráp liên tục.

Dưới sức ép của đối thủ, thủ môn Kim Thanh cùng các đồng đội vẫn bảo vệ thành công khung thành. Sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự giúp ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên tỉ số 0-0 cho tới khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Một điểm giành được trước Thái Lan vừa đủ để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hoàn thành mục tiêu. ĐT nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Khá đông khán giả Việt Nam đã tới sân cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam

Ngay sau trận đấu, thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng và động viên toàn đội.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam đồng thời căn dặn các cầu thủ giữ gìn sức khỏe, duy trì sự tập trung và chuẩn bị kỹ lưỡng cho thử thách tiếp theo.

Với thành tích giành quyền vào tứ kết, LĐBĐ Việt Nam quyết định thưởng động viên 500 triệu đồng cho ĐT nữ Việt Nam.

Thử thách phía trước thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ lớn hơn khi đối thủ tại tứ kết là ĐT nữ Trung Quốc.

Trận đấu diễn ra lúc 13h00 ngày 25.9. Cùng thời điểm, Triều Tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa; hai trận tứ kết còn lại giữa Hàn Quốc - Uzbekistan và Nhật Bản - Philippines diễn ra lúc 17h30.