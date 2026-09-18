ĐT nữ Việt Nam đến Osaka, dồn sức cho trận quyết định với Thái Lan

ĐT nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Thái Lan tại ASIAD 20

Sáng 18.9, ĐT nữ Việt Nam rời Shizuoka để di chuyển tới Osaka, địa điểm tổ chức trận đấu cuối cùng của đội tại vòng bảng.

Toàn đội khởi hành lúc 10h00 và sau khoảng 4 giờ di chuyển bằng xe buýt đã tới nơi, ổn định ăn nghỉ tại khách sạn Agora Regency Osaka Sakai.

Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ngay chiều cùng ngày, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bước vào buổi tập đầu tiên tại Osaka. Toàn đội có mặt tại Trung tâm J-Green Sakai lúc 17h30 để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ĐT nữ Thái Lan ngày 21.9.

Do vừa trải qua trận đấu tiêu hao nhiều thể lực trước ĐT nữ Nhật Bản, Ban huấn luyện điều chỉnh khối lượng vận động phù hợp với tình trạng của từng cầu thủ.

Những cầu thủ thi đấu nhiều được ưu tiên thực hiện các bài tập thả lỏng, phục hồi và tái tạo thể lực. Trong khi đó, nhóm ít thi đấu hoặc không ra sân tiếp tục rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật, duy trì cảm giác bóng và trạng thái vận động.

Khâu hồi phục được đặc biệt chú trọng bởi ĐT nữ Việt Nam chỉ có ít ngày chuẩn bị trước trận đấu mang tính quyết định. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang đứng thứ ba bảng E với hiệu số -9 và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

Ở lượt cuối, ĐT nữ Việt Nam sẽ trực tiếp đối đầu với Thái Lan, đội bóng cũng đang cạnh tranh vị trí thứ ba tại bảng đấu. Nếu giành chiến thắng, ĐT nữ Việt Nam sẽ có cơ hội cạnh tranh một trong hai suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất để góp mặt tại vòng tứ kết.

Vì vậy, những ngày tập luyện tại Osaka có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của đội tuyển.

Bên cạnh việc đưa các cầu thủ về trạng thái thể lực tốt nhất, Ban huấn luyện cũng cần hoàn thiện các phương án chuyên môn cho cuộc đối đầu với đối thủ quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á.

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan diễn ra ngày 21.9 trên sân vận động Nagai, Osaka. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang tập trung tối đa cho lượt trận cuối, với mục tiêu giành kết quả thuận lợi để tiếp tục hành trình tại ASIAD 2026.