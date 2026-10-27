Drone Nga xuyên lưới ngụy trang, tập kích pháo tự hành CAESAR trị giá 6 triệu USD của Ukraine

Trung tâm Rubikon, đơn vị chuyên vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga, ngày 23/10 công bố video ghi lại cuộc tập kích nhằm vào pháo tự hành CAESAR của Ukraine tại khu rừng gần làng Zelenoe, tỉnh Donetsk.

Theo hình ảnh được công bố, tổ hợp pháo của Ukraine được giấu trong công sự, phủ lưới ngụy trang và lắp thêm lồng bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ bị drone tập kích. Tuy nhiên, những biện pháp này không ngăn được các đợt tấn công tiếp theo.

Hai drone điều khiển bằng sóng vô tuyến được triển khai trước nhưng tín hiệu hình ảnh bị nhiễu, sau đó mất hoàn toàn trước khi tiếp cận mục tiêu.

Đòn tập kích ban đầu dường như không đạt kết quả như mong muốn.

Lực lượng Nga sau đó sử dụng drone điều khiển qua cáp quang. Công nghệ này truyền tín hiệu qua sợi cáp vật lý thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào liên kết vô tuyến, giúp giảm nguy cơ bị các hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu.

Chiếc drone cáp quang đầu tiên lao vào khu vực khoang động cơ phía trước, nơi được bảo vệ bằng lồng chống drone.

Hai chiếc tiếp theo tìm cách luồn dưới lưới ngụy trang, tiếp cận buồng lái và khoang chứa đạn của pháo CAESAR. Các đợt tấn công tiếp tục nhắm vào nhiều vị trí khác nhau trên phương tiện.

Hình ảnh cuối video cho thấy một vụ nổ lớn và đám cháy tại vị trí mục tiêu.

Tuy nhiên, chưa có xác nhận độc lập về mức độ hư hại cũng như việc tổ hợp pháo có bị phá hủy hoàn toàn hay không. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Đây là bước đi thực chất đầu tiên nhằm chuẩn bị cho việc giới thiệu một năng lực pháo binh hiện đại, phù hợp tiêu chuẩn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong khuôn khổ chiến lược hiện đại hóa “Lực lượng đất 2045” của quốc gia này.

CAESAR là pháo tự hành 155mm do Pháp phát triển, có giá khoảng 6 triệu USD mỗi tổ hợp. Hệ thống được thiết kế để triển khai nhanh, khai hỏa rồi lập tức di chuyển nhằm giảm nguy cơ bị đối phương phản pháo.

Tùy phiên bản, pháo sử dụng khung gầm 6x6 hoặc 8x8 và có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 100 km/h trên đường nhựa.

Tuy nhiên, sự phổ biến của drone trinh sát và drone tấn công trên chiến trường Ukraine đang làm gia tăng nguy cơ đối với các hệ thống pháo binh.

Ngay cả khi được ngụy trang và bố trí trong công sự, phương tiện vẫn có thể bị phát hiện, theo dõi và tấn công liên tiếp.

Theo số liệu được dẫn trong các báo cáo nguồn mở, đến cuối năm 2025, Ukraine có khoảng 120 tổ hợp CAESAR.

Ít nhất 27-30 tổ hợp được ghi nhận đã bị phá hủy trong chiến đấu, dù số liệu thực tế có thể thay đổi khi xuất hiện thêm bằng chứng từ chiến trường.