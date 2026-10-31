DRH thoát lỗ quý III/2026 nhờ một dự án bất động sản

CTCP DRH Holdings (HOSE: DRH) ghi nhận doanh thu thuần 572 tỷ đồng trong quý III/2026, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng. Động lực chính đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản, với doanh thu 572 tỷ đồng được ghi nhận trong kỳ.

Theo phương án dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự án Aurora Residences là nguồn đóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh năm nay.

Nhờ doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận gộp của DRH đạt 62 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ gần 661 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, biên lợi nhuận gộp chỉ đạt khoảng 10,9%, cho thấy phần chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn vẫn tương đối mỏng.

DRH thoát lỗ trong quý III/2026 nhờ bàn giao dự án Aurora Residences (Ảnh: DRH).

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 7,5 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 24% xuống còn 25,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi vay giảm từ 31,2 tỷ đồng xuống 8,1 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính khác tăng mạnh lên 17,2 tỷ đồng, so với chưa đến 600 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Diễn biến này cần được nhìn nhận thận trọng. Theo thông tin công bố, dư nợ gốc trái phiếu của DRH đến cuối tháng 9/2026 vẫn còn hơn 400 tỷ đồng, với lãi suất các lô trái phiếu ở mức 11-12%/năm. Việc chi phí lãi vay giảm mạnh trong khi chi phí tài chính khác tăng đột biến đặt ra câu hỏi về sự thay đổi trong cách ghi nhận hoặc phân loại chi phí.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, DRH ghi nhận lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 41 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 25,5 tỷ đồng. Đây cũng là quý có lãi đầu tiên sau 2 quý thua lỗ liên tiếp trong năm 2026.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 574,3 tỷ đồng, gấp gần 194 lần cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 8,1 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 72,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo phương án dự kiến trình đại hội cổ đông, DRH đặt mục tiêu doanh thu 737 tỷ đồng và lỗ trước thuế 15 tỷ đồng trong năm 2026. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 78% mục tiêu doanh thu và ghi nhận lợi nhuận trước thuế dương.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DRH đạt 3.758 tỷ đồng, giảm 12,3% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản tập trung chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn khác với 1.182,6 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 939,4 tỷ đồng và khoản đầu tư vào công ty liên kết đạt 865,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho giảm hơn 450 tỷ đồng so với đầu năm, trong khi khoản người mua trả tiền trước giảm gần 422 tỷ đồng. Diễn biến này phù hợp với việc doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và bàn giao sản phẩm trong kỳ.

Trong khi đó, lượng tiền và tương đương tiền tại ngày 30/9 chỉ còn 12,2 tỷ đồng, giảm 87% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của DRH ở mức 2.431,6 tỷ đồng, giảm khoảng 18% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đáng kể gồm phải trả ngắn hạn khác 777,7 tỷ đồng, chi phí phải trả 609,2 tỷ đồng và vay ngắn hạn 567,2 tỷ đồng. Toàn bộ dư nợ vay được ghi nhận ở ngắn hạn.

Trong 9 tháng, doanh nghiệp vay mới gần 128,8 tỷ đồng nhưng đồng thời chi khoảng 299,8 tỷ đồng để trả nợ gốc. Dư nợ vay vì thế giảm khoảng 171 tỷ đồng so với đầu năm. Dù vậy, áp lực thanh toán vẫn hiện hữu khi DRH còn các nghĩa vụ trái phiếu chưa được xử lý dứt điểm.

Một diễn biến khác đáng chú ý là cổ phiếu DRH bị đình chỉ giao dịch từ ngày 12/10/2026 do nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 trễ quá 6 tháng. Đến cuối tháng 9/2026, doanh nghiệp và đơn vị kiểm toán vẫn chưa thống nhất ý kiến kiểm toán.