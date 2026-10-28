DRH Holdings (DRH) triệu tập đại hội cổ đông lần ba, dự kiến lỗ trước thuế do gánh nặng lãi vay

Tỷ lệ dự họp liên tục sụt giảm và áp lực chi phí tài chính từ các lô trái phiếu cũ

Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã chứng khoán DRH) vừa phát đi thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ ba vào chiều ngày 03/12/2026 bằng hình thức trực tuyến. Danh sách cổ đông có quyền tham dự đã được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng là 22/05/2026. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trước quyết định triệu tập lần này, DRH Holdings đã tổ chức đại hội lần thứ hai vào chiều ngày 23/10/2026 nhưng không đủ điều kiện tiến hành. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông cho thấy chỉ có 106 cổ đông tham dự và được ủy quyền, đại diện cho gần 38,8 triệu cổ phần, tương ứng 31,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Mức tham dự này sụt giảm đáng kể so với lần tổ chức đầu tiên, thời điểm ghi nhận 168 cổ đông tham dự đại diện cho 46,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị DRH Holdings cho biết công ty đã trực tiếp liên hệ với các cổ đông nhưng vẫn không thể thu hút đủ tỷ lệ tham dự theo luật định.

Việc đại hội liên tục bị hoãn khiến sự chú ý của thị trường dồn vào các chỉ tiêu tài chính và kế hoạch kinh doanh năm nay của doanh nghiệp. Theo tài liệu đã công bố, DRH Holdings đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 737 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần so với mức thực hiện của năm trước. Tuy nhiên, công ty lại dự kiến lỗ trước thuế 15 tỷ đồng, hoàn toàn trái ngược với khoản lợi nhuận hơn 57 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2025.

Lý giải về kế hoạch lợi nhuận âm, ban lãnh đạo DRH Holdings cho biết nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ các chi phí tài chính tích lũy trong quá khứ. Yếu tố bào mòn lợi nhuận lớn nhất là chi phí lãi vay và tiền lãi chậm trả phát sinh từ các gói trái phiếu được doanh nghiệp phát hành trong giai đoạn 2020 đến 2022. Các khoản chi phí khổng lồ này đã vượt qua mức lợi nhuận dự kiến thu về từ dự án Aurora Residences trong năm nay. Doanh nghiệp cho rằng khoản lỗ 15 tỷ đồng không phản ánh bức tranh kinh doanh cốt lõi hiện tại mà chủ yếu là hệ quả từ áp lực nợ cũ. Công ty đặt mục tiêu hoàn tất việc tái cấu trúc nợ vào cuối năm 2026 để kỳ vọng sự chuyển biến tích cực về lợi nhuận từ năm 2027.

Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch và thách thức giải quyết các dự án tồn đọng

Cùng với những khó khăn về dòng tiền và lợi nhuận, DRH Holdings còn phải xử lý các vấn đề liên quan đến sự minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán. Kể từ ngày 12/10/2026, cổ phiếu DRH đã chính thức bị Sở Giao dịch Chứng khoán chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch. Quyết định xử lý vi phạm này được đưa ra do doanh nghiệp đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Về quá trình phát triển, DRH Holdings có tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ Ước, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Doanh nghiệp đang quản lý danh mục dự án bao gồm D Vela Residences, Aurora Residences, Symbio Garden và Central Garden. Một vấn đề lớn mà công ty đang vấp phải là tình trạng thi công chậm tiến độ tại nhiều dự án, khiến sản phẩm chưa thể bàn giao cho khách hàng dù thời điểm khởi công đã diễn ra từ nhiều năm trước.

Để tháo gỡ khó khăn, đại diện DRH Holdings khẳng định sẽ tập trung tái cấu trúc toàn diện mọi hoạt động điều hành. Trọng tâm ưu tiên là đẩy nhanh tiến độ thi công thực tế và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý tại những dự án bất động sản đang triển khai dở dang để sớm tạo ra dòng tiền thu về. Quá trình tái cấu trúc này tiếp tục được đặt dưới sự điều hành của ông Phan Tấn Đạt, người hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị DRH Holdings đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã chứng khoán KSB).