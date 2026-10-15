DRH Holdings đối mặt áp lực kinh doanh và cổ phiếu niêm yết

Công tyCổ phần DRH Holdings (mã chứng khoán: DRH) đang gặp khó khăn trên cả phươngdiện kinh doanh và công bố thông tin. Cổ phiếu DRH bị đình chỉ giao dịch từngày 12/10/2026 do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Trong khiđó, kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt vềnguồn thu. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, doanh thu thuần của DRHđạt hơn 954 triệu đồng, đưa doanh thu lũy kế 6 tháng lên khoảng 1,81 tỷ đồng,gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chúý, giá vốn hàng bán trong nửa đầu năm lên tới hơn 3,55 tỷ đồng, cao gần gấp đôidoanh thu, khiến công ty lỗ gộp gần 1,74 tỷ đồng.

Doanh thuthấp trong khi chi phí tài chính vẫn ở mức cao tiếp tục tạo sức ép lên kết quảkinh doanh. Sáu tháng đầu năm, doanh thu tài chính của DRH đạt hơn 16 tỷ đồng,nhưng chi phí tài chính lên tới gần 66 tỷ đồng. Riêng chi phí đi vay đã vượt65,2 tỷ đồng.

Kết thúcnửa đầu năm 2026, DRH Holdings ghi nhận khoản lỗ sau thuế hợp nhất hơn 38,53 tỷđồng, giảm so với mức lỗ hơn 50,38 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lỗ sau thuế thuộcvề cổ đông công ty mẹ ở mức khoảng 38,52 tỷ đồng.

Như vậy,dù mức lỗ đã thu hẹp, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn rất hạnchế, trong khi chi phí vốn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Đây là bài toán đángchú ý đối với DRH trong bối cảnh doanh nghiệp cần nguồn lực để triển khai cácdự án bất động sản.

Gần 1.439 tỷ đồng nằm trong bất động sản dở dang

Tại ngày30/6/2026, giá trị bất động sản dở dang trong hàng tồn kho của DRH Holdings đạtgần 1.439 tỷ đồng, tăng khoảng 48,9 tỷ đồng so với đầu năm. Quy mô tài sản nàytương phản rõ với doanh thu chỉ hơn 1,8 tỷ đồng trong cùng kỳ.

Danh mụcdự án của DRH có Aurora Residences tại khu vực quận 8 trước đây của TP.HCM;Symbio Garden – Metro Valley tại khu vực TP. Thủ Đức trước đây; Central Gardentại Bình Dương và D-Vela Residences tại khu vực quận 7 trước đây của TP.HCM.

Phối cảnh dự án Aurora Residences

Tuynhiên, giá trị hàng tồn kho lớn không đồng nghĩa toàn bộ số vốn này có thểnhanh chóng chuyển thành doanh thu. Khả năng thu hồi vốn còn phụ thuộc vào tìnhtrạng pháp lý, tiến độ triển khai, bàn giao và tiêu thụ sản phẩm tại từng dựán.

Trong đó,Symbio Garden – Metro Valley từng được ban lãnh đạo đề cập là dự án chậm tiếnđộ và cần thêm nguồn tài chính để thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất. Với cácdự án còn lại, cần có thông tin cập nhật cụ thể về tiến độ và kế hoạch kinhdoanh để đánh giá khả năng đóng góp vào dòng tiền của doanh nghiệp.

Trong bốicảnh doanh thu ở mức thấp, lượng vốn lớn nằm trong bất động sản dở dang khiếnkhả năng chuyển hóa tài sản thành dòng tiền trở thành một trong những vấn đềquan trọng đối với DRH. Bên cạnh việc thúc đẩy dự án, doanh nghiệp còn phải cânđối nguồn vốn để trang trải chi phí tài chính.

Chậm báo cáo kiểm toán, cổ phiếu đối mặt rủi ro niêm yết

Sức éptài chính của DRH diễn ra đồng thời với những vướng mắc về công bố thông tin.Doanh nghiệp cho biết chưa hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do còncác vấn đề cần xử lý trong quá trình làm việc với đơn vị kiểm toán.

Việc chậmcông bố báo cáo năm 2025 cũng ảnh hưởng đến tiến độ soát xét báo cáo tài chínhbán niên năm 2026. Theo giải trình của doanh nghiệp, DRH đang tiếp tục xử lýcác vấn đề tồn đọng, đồng thời cho biết đã giải quyết một số nội dung liên quanđến kiểm toán và thanh toán một phần nghĩa vụ trái phiếu. Sau khi phát hành báocáo tài chính kiểm toán năm 2025, công ty sẽ tiếp tục thực hiện soát xét báocáo bán niên năm 2026.

Trước khibị đình chỉ giao dịch từ ngày 12/10/2026, cổ phiếu DRH đã bị chuyển từ diệncảnh báo sang diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên. Doanhnghiệp cũng đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc nếu không khắc phụccác vi phạm về công bố báo cáo tài chính theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Liên quanđến việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp, DRH giải trình rằng diễn biến giáchủ yếu xuất phát từ quan hệ cung – cầu trên thị trường và cho biết hoạt độngcủa công ty vẫn diễn ra bình thường.