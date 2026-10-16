DRC thay đổi người đại diện pháp luật, kiện toàn nhân sự điều hành

Theo thông tin công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đã ban hành các nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự, có hiệu lực từ ngày 16/10/2026.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, được giao đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.

Hội đồng quản trị DRC thống nhất giao ông Văn Trung Tâm, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, phụ trách Ban điều hành Công ty. Ảnh: DRC

Cùng với việc điều chỉnh người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị DRC thống nhất giao ông Văn Trung Tâm, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, phụ trách Ban điều hành Công ty, thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc cho đến khi có quyết định nhân sự thay thế.

Việc kiện toàn nhân sự được thực hiện trong bối cảnh DRC tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Việc phân công rõ trách nhiệm quản trị, điều hành góp phần bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của doanh nghiệp, duy trì sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng là một trong những doanh nghiệp sản xuất săm lốp có thương hiệu lâu năm tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm săm lốp ô tô, xe máy và các sản phẩm cao su kỹ thuật.

Thông tin thay đổi nhân sự đã được DRC công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.