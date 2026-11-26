Ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng Giám đốc Vinachem, trao đổi với khách hàng tại khu vực trưng bày sản phẩm của DRC

Trong khu trưng bày chung của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), DRC giới thiệu ba dòng sản phẩm tiêu biểu gồm lốp tải radial toàn thép (TBR), lốp tải nhẹ (LTR) và lốp ô tô du lịch (PCR). Đây cũng là những dòng lốp Công ty tập trung mở rộng sản xuất trong năm 2026 để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Các dòng lốp của DRC thu hút sự quan tâm của khách hàng tại VINACHEM EXPO 2026

Sản phẩm săm lốp DRC đã có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Brazil, Nhật Bản và Hàn Quốc. Lốp tải radial toàn thép là một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Công ty. Cùng với dòng lốp này, các sản phẩm dành cho xe tải nhẹ và xe du lịch được trưng bày tại triển lãm giúp khách hàng, đối tác tìm hiểu thêm về các phân khúc DRC đang phát triển.

Các dòng lốp tải radial toàn thép, lốp tải nhẹ và lốp ô tô du lịch của DRC được trưng bày tại VINACHEM EXPO 2026

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Hóa chất Việt Nam - VINACHEM EXPO 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 27/11/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 400 gian hàng của 350 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại chung của Vinachem, DRC có dịp gặp gỡ các doanh nghiệp trong ngành hóa chất, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh cho các sản phẩm săm lốp mang thương hiệu DRC.