DRC tại VINACHEM EXPO 2026: Tăng cường gắn kết với hệ sinh thái ngành hóa chất
Từ lốp tải radial toàn thép đến lốp ô tô du lịch, Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) giới thiệu tại VINACHEM EXPO 2026 những dòng sản phẩm chủ lực của thương hiệu săm lốp Việt Nam 10 lần liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia.
Trong khu trưng bày chung của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), DRC giới thiệu ba dòng sản phẩm tiêu biểu gồm lốp tải radial toàn thép (TBR), lốp tải nhẹ (LTR) và lốp ô tô du lịch (PCR). Đây cũng là những dòng lốp Công ty tập trung mở rộng sản xuất trong năm 2026 để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Sản phẩm săm lốp DRC đã có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Brazil, Nhật Bản và Hàn Quốc. Lốp tải radial toàn thép là một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Công ty. Cùng với dòng lốp này, các sản phẩm dành cho xe tải nhẹ và xe du lịch được trưng bày tại triển lãm giúp khách hàng, đối tác tìm hiểu thêm về các phân khúc DRC đang phát triển.
Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Hóa chất Việt Nam - VINACHEM EXPO 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 27/11/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 400 gian hàng của 350 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại chung của Vinachem, DRC có dịp gặp gỡ các doanh nghiệp trong ngành hóa chất, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh cho các sản phẩm săm lốp mang thương hiệu DRC.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/drc-tai-vinachem-expo-2026--tang-cuong-gan-ket-voi-he-sinh-thai-nganh-hoa-chat-569473.htm