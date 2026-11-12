Drake thừa nhận mối quan hệ rạn nứt với Rihanna

Cuối tuần qua, Drake xuất hiện trong buổi livestream trên nền tảng Kick của streamer Trainwreckstv. Tại đây, nam rapper bất ngờ hát theo giai điệu Take Care, khiến người hâm mộ thích thú. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh nhanh chóng đưa ra lời khẳng định khiến nhiều người chú ý.

"Đây có lẽ là màn trình diễn duy nhất mà các bạn được xem bài hát này. Nhưng thôi, chào mừng đến với Trainwreckstv", Drake chia sẻ. Phát ngôn này được xem như lời xác nhận rằng anh không có ý định đưa ca khúc trở lại sân khấu trong thời gian tới.

Ra mắt trong album cùng tên năm 2011, Take Care là một trong những sản phẩm âm nhạc nổi bật nhất sự nghiệp Drake. Với sự góp giọng của Rihanna, ca khúc nhanh chóng tạo được tiếng vang và đạt vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào năm 2012.

Đáng chú ý, theo Complex, Drake đã không trình diễn ca khúc này kể từ năm 2017. Vì vậy, lời chia sẻ mới đây của nam rapper càng khiến người hâm mộ tin rằng Take Care có thể sẽ tiếp tục vắng bóng trong các đêm diễn sắp tới.

Trong quá khứ, Drake và Rihanna từng là cặp cộng sự ăn ý của làng nhạc quốc tế. Bên cạnh Take Care, cả hai còn kết hợp trong nhiều sản phẩm thành công như What's My Name?, Work và Too Good. Những ca khúc này không chỉ đạt thành tích thương mại ấn tượng mà còn trở thành dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của hai nghệ sĩ.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ dần trở nên phức tạp sau những đồn đoán tình cảm kéo dài trong nửa đầu thập niên 2010. Đặc biệt, những căng thẳng liên quan đến A$AP Rocky - bạn đời hiện tại của Rihanna và là cha của ba người con cô, được cho là khiến khoảng cách giữa Drake và cặp đôi ngày càng lớn.

Trong cuộc đối đầu âm nhạc giữa Drake và Kendrick Lamar, A$AP Rocky cũng từng có những động thái công kích nam rapper người Canada. Rocky nhắc đến Drake trong nhiều sản phẩm như Show of Hands, Ruby Rosary và Stole Ya Flow. Đến tháng 1/2026, trong cuộc phỏng vấn với Apple Music, nam rapper tiếp tục thẳng thắn nói về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai người.

"Chuyện giữa chúng tôi không có xích mích gì, chỉ là tôi không ưa anh ta thôi. Chúng tôi từng là bạn. Tôi cảm thấy mọi chuyện bắt nguồn từ phụ nữ. Tôi nghĩ anh ta không vui và đã thể hiện điều đó", Rocky chia sẻ.

Nam rapper cũng cho rằng việc liên tục nhắm vào phụ nữ trong những cuộc tranh cãi là hành động yếu đuối, đồng thời khẳng định tiền bạc, danh tiếng và sự chú ý của công chúng không phải những thứ mà bất kỳ ai cần tranh giành.

Trước đó, Drake cũng từng khiến người hâm mộ đặt nghi vấn anh nhắm đến Rihanna trong ca khúc Fear of Heights, thuộc album For All the Dogs phát hành năm 2023. Một số lời rap trong bài hát được cho là ám chỉ mối quan hệ cũ, đồng thời đề cập đến người đàn ông hiện tại của nữ ca sĩ. Dù không trực tiếp xác nhận đối tượng được nhắc đến, những câu rap này vẫn làm dấy lên nhiều tranh luận.

Không chỉ Take Care, một ca khúc đình đám khác của bộ đôi là Work cũng có nguy cơ vắng mặt trong các buổi biểu diễn của Drake. Tại một đêm diễn ở Tampa Bay hồi tháng 2/2024, nam rapper từng nói với khán giả: "Tôi không còn hát bài này nữa. Các bạn có thể hát hộ tôi".

Những chia sẻ liên tiếp cho thấy Drake dường như không còn mặn mà với việc tái hiện các sản phẩm âm nhạc từng gắn liền với Rihanna. Điều này cũng khiến người hâm mộ tò mò về danh sách ca khúc mà nam rapper lựa chọn cho chuyến lưu diễn thế giới dự kiến diễn ra vào năm 2027.