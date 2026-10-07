Drake rút khỏi cuộc đua GRAMMY 2027

Drake quyết định không gửi bất kỳ album hay ca khúc nào phát hành trong năm 2026 để tranh tài tại GRAMMY 2027. Động thái này khiến toàn bộ sản phẩm âm nhạc mới nhất của nam rapper bị loại khỏi cuộc đua giải thưởng, dù anh vừa trải qua một năm hoạt động đặc biệt sôi nổi.

Theo thông tin được Billboard dẫn lại, Drake không gửi bất kỳ dự án nào trong số ba album phát hành năm 2026 gồm Iceman, Habibti và Maid of Honour tới Recording Academy để xem xét cho GRAMMY 2027. Không chỉ các album, những ca khúc nằm trong các dự án này cũng không được nam rapper đăng ký.

Quyết định của Drake đáng chú ý bởi Iceman từng được kỳ vọng trở thành một trong những dự án rap nổi bật của năm. Album không chỉ đánh dấu màn trở lại với một dự án solo trong năm 2026 mà còn giúp Drake thiết lập một cột mốc mới trên bảng xếp hạng Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums.

Theo đó, Iceman đã vượt qua thành tích của Take Care để trở thành album của Drake có số tuần đứng đầu bảng xếp hạng này lâu nhất. Với thành tích thương mại như vậy, việc Drake chủ động loại toàn bộ sản phẩm khỏi GRAMMY càng khiến quyết định của anh trở nên đáng chú ý.

Thực tế, Drake dường như đã báo trước lựa chọn này. Ở phần kết ca khúc Make Them Know, nằm trong album Iceman, nam rapper trực tiếp đề cập đến việc anh sẽ không gửi album tới GRAMMY. Chi tiết này cho thấy việc rút lui khỏi cuộc đua năm nay không phải quyết định được đưa ra vào phút chót, mà nhiều khả năng đã được Drake tính toán từ trước.

Đằng sau quyết định ấy được cho là mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Drake và GRAMMY,, đặc biệt sau cuộc đối đầu đình đám giữa anh với Kendrick Lamar.

Cuộc chiến giữa hai rapper bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2024 và trở thành một trong những màn đối đầu đáng chú ý nhất lịch sử hip-hop đương đại. Một trong những ca khúc nổi bật nhất của Kendrick Lamar trong cuộc chiến là Not Like Us, tác phẩm trực tiếp nhắm đến Drake và sau đó đạt thành công vang dội. Đáng chú ý, Not Like Us đã giành tới 5 giải GRAMMY tại lễ trao giải năm 2025. Thành tích này càng khiến cuộc đối đầu giữa hai rapper trở thành một dấu mốc khó quên trong sự nghiệp của cả hai.

Drake sau đó khởi kiện Universal Music Group (UMG) liên quan đến việc quảng bá Not Like Us, cho rằng hãng thu âm đã hỗ trợ phát hành một ca khúc chứa những nội dung mang tính phỉ báng anh. Vụ kiện ban đầu bị một thẩm phán liên bang bác bỏ, nhưng Drake tiếp tục kháng cáo. Phiên tranh luận tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Trong bối cảnh tranh chấp pháp lý vẫn chưa kết thúc, quyết định không tham gia GRAMMY 2027 của Drake càng mang màu sắc của một tuyên bố cá nhân. Thay vì để các sản phẩm mới nhất của mình bước vào một cuộc cạnh tranh mà anh không muốn tham gia, nam rapper chủ động rút khỏi quá trình xét duyệt.

Đây cũng không phải lần đầu Drake có động thái tương tự. Nam rapper từng không gửi More Life tới GRAMMY 2018. Sau đó, anh rút Certified Lover Boy khỏi quá trình tranh giải GRAMMY 2022 và tiếp tục không đăng ký Honestly, Nevermind vào năm tiếp theo.

Một trong những lần hiếm hoi gần đây Drake tham gia đầy đủ cuộc đua là với Her Loss, album hợp tác cùng 21 Savage. Dự án được gửi tranh giải GRAMMY 2024 ở hạng mục Best Rap Album nhưng cuối cùng để thua Michael của Killer Mike.

Với GRAMMY 2027, Drake một lần nữa lựa chọn đứng ngoài. Việc không gửi tác phẩm đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm âm nhạc của anh trong năm 2026 sẽ không thể được đề cử, bất kể thành tích thương mại hay phản ứng từ khán giả.

Đáng chú ý, Drake không phải tên tuổi lớn duy nhất vắng mặt trong cuộc đua GRAMMY năm nay. BTS cũng được xác nhận không đăng ký các sản phẩm của nhóm cho GRAMMY 2027. Bên cạnh đó, BLACKPINK và Stray Kids cũng không xuất hiện trong danh sách những nghệ sĩ tham gia quá trình tranh giải.

Sự vắng mặt của hàng loạt tên tuổi lớn trong lĩnh vực pop và rap khiến cuộc đua GRAMMY 2027 trở nên đặc biệt. Với riêng Drake, đây có thể xem là một lựa chọn mang tính chủ động: thay vì tiếp tục tìm kiếm sự công nhận từ một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá nhất nước Mỹ, nam rapper dường như muốn tự quyết định cách những sản phẩm mới nhất của mình được nhìn nhận.

Lễ trao giải GRAMMY lần thứ 69 dự kiến diễn ra ngày 7/2/2027 tại Los Angeles. Thời hạn đăng ký tác phẩm cho mùa giải năm nay đã kết thúc vào ngày 21/8. Vì vậy, quyết định của Drake đồng nghĩa Iceman, Habibti và Maid of Honour sẽ chính thức đứng ngoài cuộc đua GRAMMY 2027.

Điều đáng chú ý là dù không còn cơ hội cạnh tranh tại GRAMMY, Drake vẫn đang là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thị trường âm nhạc. Việc chủ động rút lui cho thấy với nam rapper, những giải thưởng danh giá không phải lúc nào cũng là thước đo duy nhất cho giá trị của một sản phẩm hay vị trí của anh trong ngành công nghiệp âm nhạc