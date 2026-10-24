Drake lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử âm nhạc Mỹ trước tuổi 40

Drake tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử âm nhạc Mỹ khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên vượt mốc 350 triệu đơn vị được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) chứng nhận. Thành tích được cập nhật ngày 23/10, ngay trước sinh nhật lần thứ 40 của rapper người Canada, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp vốn gắn liền với hàng loạt kỷ lục về doanh số và thành tích trên các bảng xếp hạng.

Theo thông tin từ InMusic, đợt cập nhật chứng nhận mới của RIAA mang đến nhiều cột mốc quan trọng cho danh mục âm nhạc của Drake. Album Views cùng hai ca khúc Marvins Room và In My Feelings chính thức đạt chứng nhận Kim cương (Diamond), tương đương 10 triệu đơn vị tại Mỹ. Trong khi đó, God’s Plan đạt chứng nhận Kim cương kép (Double Diamond), tương đương 20 triệu đơn vị.

Phát hành năm 2016, Views là một trong những album nổi bật trong sự nghiệp của Drake, góp phần củng cố vị thế của nam rapper trên thị trường âm nhạc quốc tế. Với chứng nhận Kim cương mới nhất, dự án này trở thành album thứ hai của Drake đạt cột mốc trên, sau Take Care - album được RIAA chứng nhận Kim cương vào tháng 10/2025.

Không chỉ ghi nhận thành công của một album, chứng nhận mới còn cho thấy sức sống lâu dài của những sản phẩm âm nhạc được Drake phát hành trong nhiều giai đoạn khác nhau của sự nghiệp. Bên cạnh các ca khúc liên tục xuất hiện trên bảng xếp hạng, những album như Views và Take Care vẫn duy trì sức hút đáng kể trên thị trường Mỹ nhiều năm sau khi ra mắt.

Hai ca khúc Marvins Room và In My Feelings cũng chính thức vượt ngưỡng 10 triệu đơn vị, bổ sung thêm những bản hit vào danh sách các tác phẩm đạt chứng nhận Kim cương của Drake.

Sau đợt cập nhật này, nam rapper sở hữu tổng cộng 20 chứng nhận Kim cương, bao gồm 18 ca khúc và hai album phòng thu. Thành tích giúp Drake tiếp tục giữ vị trí nổi bật trong lịch sử chứng nhận của RIAA, đồng thời cho thấy quy mô thương mại đáng kể của danh mục âm nhạc mà anh xây dựng trong nhiều năm.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Drake đón nhận những chứng nhận quan trọng vào dịp sinh nhật. Năm 2025, nhân sinh nhật lần thứ 39, anh nhận thêm sáu chứng nhận Kim cương cho các sản phẩm gồm Nice for What, The Motto, Passionfruit, Nonstop, Headlines và album Take Care.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của đợt cập nhật lần này là việc God’s Plan chính thức đạt chứng nhận Kim cương kép, tương ứng 20 triệu đơn vị tại Mỹ.

Ra mắt ngày 19/1/2018, ca khúc ban đầu xuất hiện trong EP Scary Hours, trước khi được đưa vào album Scorpion. Sản phẩm nhanh chóng trở thành một trong những bản hit tiêu biểu trong sự nghiệp của Drake, đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100 và duy trì thành tích này trong 11 tuần liên tiếp.

Sức lan tỏa của God’s Plan còn được củng cố bởi MV đi kèm, trong đó Drake trực tiếp trao tiền và hỗ trợ nhiều người tại Miami. Ý tưởng sử dụng nguồn kinh phí sản xuất video để thực hiện các hoạt động giúp đỡ cộng đồng đã trở thành một trong những yếu tố khiến sản phẩm được chú ý rộng rãi.

Trước đó, vào tháng 2/2024, Sunflower của Post Malone và Swae Lee trở thành đĩa đơn đầu tiên đạt chứng nhận Kim cương kép từ RIAA. Tuy nhiên, God’s Plan thiết lập dấu mốc riêng khi trở thành ca khúc hip-hop solo đầu tiên đạt cấp độ chứng nhận này, theo thông tin được InMusic công bố.

Cột mốc trên tiếp tục khẳng định sức bền thương mại của God’s Plan, đồng thời bổ sung thành tựu đáng kể vào sự nghiệp của Drake. Ca khúc không chỉ đạt thành công trên bảng xếp hạng khi mới phát hành mà còn tích lũy doanh số và lượt nghe trong nhiều năm sau đó.

Ngoài những chứng nhận Kim cương, đợt cập nhật của RIAA còn ghi nhận One Dance đạt chứng nhận Bạch kim 15 lần (15× Platinum). Trong hệ thống chứng nhận của RIAA, mỗi cấp độ Bạch kim tương ứng một triệu đơn vị, cho thấy ca khúc đã đạt tổng cộng 15 triệu đơn vị theo tiêu chuẩn tính chứng nhận.

Với việc vượt mốc 350 triệu đơn vị được RIAA chứng nhận, Drake tiếp tục mở rộng khoảng cách trong cuộc đua thành tích thương mại tại thị trường Mỹ. Những cột mốc mới của Views, Marvins Room, In My Feelings và God’s Plan cũng cho thấy thành công của nam rapper không chỉ đến từ các sản phẩm mới mà còn được duy trì nhờ sức hút lâu dài của những bản hit đã phát hành từ nhiều năm trước.

Đáng chú ý, thành tích được công bố ngay trước ngày Drake bước sang tuổi 40, 24/10/2026. Cột mốc này trở thành dấu ấn đặc biệt trong thời điểm nam rapper bước vào một giai đoạn mới của sự nghiệp, với danh mục âm nhạc tiếp tục ghi nhận những kỷ lục về chứng nhận doanh số tại Mỹ.