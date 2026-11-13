Drake chỉ trích ngành âm nhạc lỗi thời, nghi ngờ tính công bằng của Billboard

Drake vừa có động thái gây chú ý khi công khai chỉ trích ngành công nghiệp âm nhạc sau khi Billboard bất ngờ thay đổi phương pháp tính điểm, cho phép lượt xem và lượt phát trực tuyến trên YouTube được tính trở lại vào các bảng xếp hạng từ năm 2027. Phản ứng gay gắt của nam rapper nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhất là trong bối cảnh tranh cãi giữa hai bên từng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về tính công bằng của các bảng xếp hạng âm nhạc.

Ngày 11/11, ngôi sao đứng sau bản hit God's Plan chia sẻ lại ảnh chụp màn hình một bài báo đề cập đến quyết định mới của Billboard trên Instagram Story. Không giấu được sự bất bình, Drake viết ngắn gọn: "Trò chơi này gian lận quá", kèm biểu tượng cảm xúc thể hiện sự ngạc nhiên.

Trước đó, nam rapper cũng từng đưa ra những nhận xét cho rằng ngành công nghiệp âm nhạc đang vận hành theo những quy tắc lỗi thời, không còn phản ánh đầy đủ cách khán giả tiếp cận và thưởng thức âm nhạc trong thời đại phát trực tuyến.

Động thái của Drake xuất hiện ngay sau khi YouTube xác nhận đã đạt được thỏa thuận với Billboard, qua đó chấm dứt nhiều tháng bất đồng giữa hai bên. Theo thông báo, dữ liệu từ nền tảng video này sẽ chính thức được đưa trở lại hệ thống xếp hạng của Billboard tại Mỹ từ năm 2027.

Mâu thuẫn bắt đầu từ cuối năm 2025, khi YouTube tuyên bố ngừng cung cấp dữ liệu cho Billboard kể từ tháng 1/2026. Nguyên nhân xuất phát từ sự không đồng tình của nền tảng này đối với cách quy đổi lượt nghe thành đơn vị tiêu thụ âm nhạc. YouTube cho rằng công thức cũ đang ưu tiên quá mức những lượt nghe đến từ dịch vụ trả phí, trong khi chưa đánh giá tương xứng lượng người dùng nghe nhạc miễn phí có quảng cáo.

Quyết định này lập tức tạo ra cuộc tranh luận lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc. Một bộ phận nghệ sĩ, nhà điều hành hãng thu âm và người hâm mộ cho rằng việc loại bỏ dữ liệu YouTube khiến bảng xếp hạng không còn phản ánh đầy đủ mức độ phổ biến thực tế của một ca khúc hay album. Trong khi đó, những ý kiến khác lại đặt vấn đề về cách phân bổ trọng số giữa các hình thức tiêu thụ âm nhạc.

Hôm 9/11, Lyor Cohen, Giám đốc Âm nhạc Toàn cầu của YouTube, xác nhận hai bên đã tìm được tiếng nói chung. Ông cho biết phương pháp mới của Billboard phản ánh tốt hơn cách người hâm mộ tương tác với âm nhạc thông qua cả dịch vụ trả phí lẫn miễn phí có quảng cáo.

Theo công thức điều chỉnh, bắt đầu áp dụng từ bảng xếp hạng ngày 16/1/2027, một đơn vị tiêu thụ album trên Billboard 200 sẽ tương đương 1.500 lượt phát trực tuyến có quảng cáo hoặc 1.000 lượt phát âm thanh và video theo yêu cầu từ các dịch vụ trả phí.

So với quy định hiện hành, thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở việc giảm số lượt nghe miễn phí có quảng cáo cần thiết để quy đổi thành một đơn vị tiêu thụ album, từ 2.500 xuống còn 1.500 lượt. Trong khi đó, mức quy đổi đối với lượt nghe trả phí vẫn được giữ nguyên.

Các hình thức tiêu thụ khác không thay đổi: một album bán ra vẫn được tính là một đơn vị, còn 10 lượt mua bài hát thuộc cùng một album tương đương một đơn vị.

Dù thỏa thuận mới được kỳ vọng giúp Billboard phản ánh toàn diện hơn thói quen nghe nhạc của khán giả, phản ứng của Drake cho thấy những tranh luận về tính minh bạch và công bằng trong hệ thống xếp hạng vẫn chưa thực sự khép lại.