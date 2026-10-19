Drake bác bỏ cáo buộc đạo nhạc

Drake đang đối mặt với một vụ kiện mới liên quan đến ca khúc Janice STFU, sau khi nhà sản xuất âm nhạc kiêm nhạc sĩ Aviel Calev Hirschfield cáo buộc nam rapper sử dụng ý tưởng âm nhạc của mình mà không được cho phép. Tuy nhiên, phía Drake lập tức bác bỏ toàn bộ cáo buộc, đồng thời cho rằng vụ kiện nhằm thu hút sự chú ý và gây tổn hại đến sự nghiệp của nghệ sĩ.

Theo thông tin được Geo.tv đăng tải ngày 18/10, Hirschfield là người đứng đơn kiện, cho rằng anh đã sáng tạo phần điệp khúc với Drake trong đầu. Ý tưởng này được cho là xuất hiện sau khi anh nghe ca khúc I Follow Rivers của nữ ca sĩ Thụy Điển Lykke Li.

Hirschfield cáo buộc phiên bản Janice STFU do Drake phát hành có những điểm tương đồng đáng kể với phần nhạc mà anh đã sáng tác trước đó. Nhạc sĩ này cũng khẳng định các bản ghi âm gốc vẫn được lưu giữ và có thể trở thành căn cứ để hỗ trợ cho những tuyên bố của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Dù vậy, những thông tin được công bố hiện chưa đủ để xác định liệu Drake có vi phạm bản quyền hay không. Các cáo buộc vẫn cần được xem xét dựa trên những chứng cứ liên quan, bao gồm bản ghi âm, quá trình sáng tác và mức độ tương đồng giữa các tác phẩm.

Trước vụ kiện, đại diện của Drake đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Trong tuyên bố được chia sẻ với TMZ, phía nam rapper khẳng định: "Không có dù chỉ một chút sự thật nào trong những cáo buộc này".

Đội ngũ của Drake đồng thời cho rằng vụ kiện được đưa ra nhằm thu hút sự chú ý và làm ảnh hưởng đến các sản phẩm âm nhạc của nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cho thấy tranh chấp đã được giải quyết hoặc tòa án đưa ra phán quyết về vụ việc.

Đây không phải lần đầu tiên âm nhạc của Drake vướng vào những tranh cãi liên quan đến quyền sáng tạo. Hồi tháng 5, rapper 1900Rugrat từng tuyên bố một đoạn beat trong ICEMAN có những điểm tương đồng với phần nhạc mà anh đã gửi cho Drake trước đó. Tuy nhiên, tranh chấp này không dẫn đến một vụ kiện như trường hợp Janice STFU.

Vụ việc mới tiếp tục đặt ra câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ trong ngành công nghiệp âm nhạc, nơi các nghệ sĩ và nhà sản xuất thường xuyên làm việc với nhiều nguồn cảm hứng, bản thu thử và ý tưởng sáng tác khác nhau. Việc xác định ranh giới giữa cảm hứng nghệ thuật và hành vi sử dụng chất liệu âm nhạc trái phép đòi hỏi quá trình đối chiếu cụ thể, thay vì chỉ dựa vào cảm nhận về sự tương đồng.

Đáng chú ý, Drake từng trải qua cuộc đối đầu pháp lý gây nhiều chú ý với Kendrick Lamar xoay quanh ca khúc Not Like Us. Tuy nhiên, tranh chấp liên quan đến Janice STFU là một vụ việc riêng biệt, với nguyên đơn, nội dung cáo buộc và các tình tiết khác.

Hiện phía Drake kiên quyết phủ nhận cáo buộc, trong khi Hirschfield cho biết những bản ghi âm gốc có thể hỗ trợ lập luận của mình. Diễn biến tiếp theo của vụ kiện sẽ là yếu tố quan trọng để làm rõ bản chất tranh chấp, cũng như xác định liệu những cáo buộc nhằm vào ca khúc Janice STFU có cơ sở pháp lý hay không.