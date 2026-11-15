DragonIZ Hà Tĩnh khánh thành Trung tâm điều hành, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc

Phối cảnh dự án DragonIZ Hà Tĩnh. Ảnh: BTC.

Ngày 14/11/2026, tại xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long (thuộc Tập đoàn DragonGroup) đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp (KCN) Gia Lách mở rộng – DragonIZ Hà Tĩnh và Lễ khánh thành Trung tâm điều hành Dự án.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

ĐỒNG BỘ HẠ TẦNG, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh thời gian qua, kinh tế địa phương tiếp tục ghi nhận những kết quả khởi sắc. Tiếp nối đà tăng trưởng 8,78% của năm 2025 (dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ), tính đến hết 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hà Tĩnh đạt tới 12,36%, vươn lên xếp thứ hai cả nước, trong đó công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt.

Sự kiện vinh dự có sự tham gia của các đại biểu lãnh đạo Trung ương và địa phương. Ảnh: ĐH.

Trong chiến lược mở rộng không gian phát triển gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu lực từ ngày 1/7/2025, Hà Tĩnh xác định việc đầu tư đồng bộ hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp gắn với hạ tầng logistics và nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm.

Được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg (ngày 25/11/2024), KCN Gia Lách mở rộng – DragonIZ Hà Tĩnh có quy mô 194,36 ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng hơn 2.265 tỷ đồng và thời hạn hoạt động 50 năm. Dự án dành khoảng 66% diện tích (tương đương 128,4 ha) cho đất sản xuất công nghiệp và kho tàng, kết nối liên hoàn với KCN Gia Lách hiện hữu để hình thành một vùng động lực sản xuất quy mô lớn.

“Hà Tĩnh luôn coi thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư là một phần quan trọng trong thành công chung của tỉnh. Chính quyền tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch để doanh nghiệp yên tâm phát triển lâu dài”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định.

Tại sự kiện, Ban lãnh đạo DragonIZ Hà Tĩnh đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp và trao biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực hoàn thiện đồng bộ hạ tầng bảo đảm chất lượng, an toàn; đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các sở, ngành chủ động phối hợp, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư thứ cấp ngay từ khâu tìm hiểu đến khi triển khai dự án.

BA CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Sở hữu tọa độ chiến lược tại cửa ngõ phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh – tâm điểm kết nối vùng Bắc Hà Tĩnh – Nam Nghệ An và hành lang kinh tế Đông – Tây, DragonIZ Hà Tĩnh mang đến khả năng tối ưu hóa chi phí logistics cho doanh nghiệp nhờ mạng lưới giao thông đa phương thức: Tiếp giáp Quốc lộ 1A và cách nút giao cao tốc Bắc – Nam khoảng 20 km; Cách sân bay Vinh khoảng 20 km và ga Vinh khoảng 18 km và Cách cảng Cửa Lò khoảng 28 km, dễ dàng kết nối với hệ thống cảng biển Bắc Trung Bộ và cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương.

Để chuyển hóa lợi thế vị trí thành năng lực cạnh tranh thực tế cho nhà đầu tư, DragonGroup quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại với trạm cấp điện công suất thiết kế 2 x 40 MVA, nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 6.000 m3/ngày đêm, cùng hệ thống giao thông nội khu, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy đồng bộ. Dự án hướng tới thu hút đa dạng các ngành nghề có hàm lượng giá trị cao như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao.

Ông Vũ Ngọc Anh, Tổng giám đốc DragonGroup, phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Ngọc Anh, Tổng giám đốc DragonGroup cho biết, Khu công nghiệp Gia Lách sẽ thực hiện ba cam kết trọng tâm dành cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Một là, đầu tư thực chất, bảo đảm tiến độ và chất lượng hạ tầng. Theo đó, DragonIZ sẽ tập trung tối đa nguồn lực tài chính và quản trị để hoàn thiện hạ tầng theo đúng quy hoạch, không để sự chậm trễ của hạ tầng làm ảnh hưởng đến kế hoạch vận hành nhà máy của doanh nghiệp.

Hai là, đồng hành thực chất, hỗ trợ nhà đầu tư đến cùng. Việc khánh thành Trung tâm điều hành ngay trong khuôn khổ sự kiện là bước đi cụ thể hóa cam kết này. Đây sẽ là đầu mối hỗ trợ toàn diện từ thủ tục pháp lý, đầu tư, xây dựng, đấu nối hạ tầng cho đến tuyển dụng lao động và tháo gỡ vướng mắc trong suốt vòng đời hoạt động của nhà máy.

Ba là, kiên trì phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh theo hướng xanh và bền vững.

“Theo đó, DraongIZ sẽ chú trọng bảo vệ môi trường, quản lý tuần hoàn chất thải, tiết kiệm tài nguyên, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch và phát triển không gian cây xanh, tiện ích cho người lao động, giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Ngọc Anh nhấn mạnh.