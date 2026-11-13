Dragon Capital thoái vốn khỏi Khang Điền (KDH), VinaCapital ồ ạt gom vào trong bối cảnh lợi nhuận biến động

Dòng vốn ngoại ngược chiều và sự nổi lên của VinaCapital

Trên bảng điện chứng khoán, bức tranh sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) ghi nhận sự đối lập gay gắt trong chiến lược phân bổ tài sản của các tay chơi lớn. Về phía bán ra, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa hoàn tất việc sang tay 710.000 cổ phiếu KDH vào ngày 10/11. Giao dịch này đã kéo tỷ lệ sở hữu của Dragon Capital từ mức 5,05% lùi về 4,99% vốn điều lệ, chính thức đưa nhóm quỹ này ra khỏi danh sách cổ đông lớn của Nhà Khang Điền. Trong cấu trúc giao dịch, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited đóng vai trò bán chủ đạo với 500.000 cổ phiếu, phần còn lại 210.000 cổ phiếu được xả từ quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company.

Trái ngược với sự rút lui của Dragon Capital, dòng vốn từ nhóm VinaCapital lại ồ ạt chảy vào doanh nghiệp bất động sản này. Ngày 06/11, quỹ Longwoods Worldwide Limited trực thuộc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital đã giải ngân mua vào 12,5 triệu cổ phiếu KDH. Chỉ vài ngày sau đó vào ngày 10/11, nhóm cổ đông này tiếp tục mua ròng thêm 3.381.090 cổ phiếu. Cụ thể, quỹ Longwoods Worldwide Limited mua thêm 2,5 triệu đơn vị, Quỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu VinaCapital mua vào 1,28 triệu cổ phiếu, trong khi Quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital thực hiện chốt lời nhẹ 398.910 cổ phiếu. Hậu giao dịch, nhóm cổ đông liên quan đến VinaCapital đã củng cố vị thế cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu vươn lên mức 8,09% vốn điều lệ. Bên cạnh dòng vốn ngoại, giao dịch nội bộ cũng ghi nhận điểm sáng khi Phó Tổng Giám đốc Lý Tuấn Kiệt đã mua vào 20 triệu cổ phiếu KDH trong giai đoạn từ 23/07 đến 21/08, nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân từ 0,056% lên mức 1,84%.

Bức tranh lợi nhuận quý 3 phân hóa và thành tích lũy kế chín tháng

Giao dịch sang tay hàng chục triệu cổ phiếu diễn ra trong thời điểm Nhà Khang Điền công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2026 với những biến động cực kỳ dị biệt. Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu thuần chỉ đạt vỏn vẹn 41,43 tỷ đồng, bốc hơi đến 96,2% so với cùng kỳ năm trước. Điểm trừ lớn nhất nằm ở việc biên lợi nhuận gộp lao dốc không phanh từ mức 70,6% rơi xuống chỉ còn 14,8%. Hệ quả tất yếu là lợi nhuận gộp trong kỳ giảm tới 99,2%, tương đương mức bốc hơi 769,57 tỷ đồng để lùi về mức đáy 6,15 tỷ đồng. Hoạt động tài chính cũng kém khả quan khi doanh thu tài chính giảm 38% về mức 3,05 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lại tăng vọt 365,8% lên mức 12,53 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận gộp gần như bị xóa sổ, lợi nhuận sau thuế của Nhà Khang Điền chỉ giảm 67,9% về mức 168,79 tỷ đồng. Chốt chặn cứu vãn bức tranh lợi nhuận quý 3 đến từ những nguồn thu nhập bất thường ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong kỳ, doanh nghiệp bất ngờ ghi nhận khoản lãi đột biến 132,7 tỷ đồng từ các công ty liên doanh liên kết, so với mức không ghi nhận của cùng kỳ năm ngoái. Song song đó, lợi nhuận khác cũng mang về 126,63 tỷ đồng, tăng tới 131,87 tỷ đồng so với khoản lỗ 5,24 tỷ đồng của quý 3 năm 2025. Sự xuất hiện của hai khoản thu đột biến này đã kéo lại phần lớn số lợi nhuận bị đánh mất từ hoạt động bán bất động sản.

Nhờ thành tích tích lũy từ các quý trước, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Nhà Khang Điền vẫn giữ được sắc xanh. Dù doanh thu lũy kế chỉ đạt 483,43 tỷ đồng, tương đương mức giảm 83,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế lại bứt phá lên mức 1.267,68 tỷ đồng, tăng 50,8% so với chín tháng đầu năm ngoái. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 84,5% mục tiêu lợi nhuận 1.500 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông giao phó cho năm 2026. Nếu duy trì được tốc độ này, Nhà Khang Điền hoàn toàn có cơ sở để thực hiện cam kết trả cổ tức tỷ lệ 10% như kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.