Dragon Capital tăng nắm giữ cổ phần tại DXG, trở lại ghế cổ đông lớn

Sơ đồ giá cổ phiếu DXG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Bluemarq Group (mã DXG-HOSE) vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

Theo đó, nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital vừa hoàn tất mua 5 triệu cổ phiếu DXG trong phiên 04/11, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ hơn 61 triệu cổ phiếu, chiếm 4,81% lên hơn 66 triệu cổ phiếu, chiếm 5,21% và trở lại ghế cổ đông lớn tại DXG.

Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited là tổ chức mua vào nhiều nhất với hơn 2,7 triệu cổ phiếu, tiếp đến là Hanoi Investments Holdings Limited với 1,2 triệu cổ phiếu và Norges Bank với 800,000 cổ phiếu. Hai tổ chức còn lại là Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust và Gates Foundation Trust lần lượt mua 232.500 cổ phiếu và 50.000 cổ phiếu.

Đóng cửa phiên 04/11, cổ phiếu DXG đóng cửa ở mốc 10.550 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, nhóm Dragon Capital đã chi 53 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Trước đó, vào ngày 16/7, Dragon Capital đã bán 546.200 cổ phiếu, qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 63,4 triệu cổ phiếu, chiếm 5% xuống còn gần 62,9 triệu cổ phiếu, chiếm gần 4,96% tại DXG.

Ở chiều ngược lại, ông Hà Đức Hiếu giảm - thành viên HĐQT DXG đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu DXG theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong thời gian từ ngày 2/11 đến 2/12/2026.

Nếu thành công, ông Hiếu sẽ tăng số lượng nắm giữ từ 471.997 cổ phiếu DXG, chiếm 0,04% vốn điều lệ lên gần 15,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,22% vốn tại đây.

Về kết quả kinh doanh, DXG ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 đạt 683 tỷ đồng (giảm 36% so với cùng kỳ năm trước, giảm 13% so với cùng kỳ quý trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 15 tỷ đồng (giảm 84% so với cùng kỳ năm trước, giảm 71% so với cùng kỳ quý trước). Lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu do lợi nhuận gộp mảng bất động sản/môi giới giảm lần lượt 21%/53% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng năm 2026, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 106 tỷ đồng (giảm 52% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 49% dự báo cả năm của Chứng khoán Vietcap (VCSC).

Theo đó, VCSC nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026, chủ yếu do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) cao hơn kỳ vọng (9 tháng năm 2026 tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, tương đương ~84% dự báo cả năm của VCSC), trong khi VCSC đang chờ rà soát chi tiết hơn.

Đối với mảng phát triển bất động sản: Lợi nhuận gộp của mảng trong 9 tháng năm 2026 giảm 8% so với cùng kỳ năm trước xuống 600 tỷ đồng, đạt 69% dự báo cả năm của VCSC. Biên lợi nhuận gộp của mảng thu hẹp 8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước xuống 50% trong 9 tháng năm 2026.

Đối với mảng môi giới: Lợi nhuận gộp của mảng trong 9 tháng năm 2026 đạt 777 tỷ đồng (giảm 12% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 78% dự báo cả năm của VCSC. Biên lợi nhuận gộp của mảng thu hẹp 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước xuống 61,1% trong 9 tháng năm 2026, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của VCSC.

Đối với dự án 'The Privé' (4,3 ha; TP.HCM; ~3.200 căn hộ trong 12 tòa): Khoảng 50% tổng số sản phẩm đã được bán tính đến cuối tháng 8/2026, bao gồm Giai đoạn 1 (Tòa 5–8) và Tòa 10–11. Giai đoạn 2 (Tòa 9–11) hiện đang trong quá trình mở bán. Tiền trả trước từ khách hàng của DXG tăng lên 9,1 nghìn tỷ đồng tính đến cuối quý 3/2026 (tăng 12% so với cùng kỳ quý trước; tăng 2,9 nghìn tỷ đồng từ đầu năm đến nay, tương ứng tăng 47% từ đầu năm đến nay), mà VCSC cho là chủ yếu đến từ doanh số bán bất động sản tại The Privé.