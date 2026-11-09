Dragon Capital mua thêm 5 triệu cổ phiếu DXG

Ảnh minh họa. Nguồn: Bluemarq Group

Theo báo cáo thay đổi sở hữu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 9/11, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến Dragon Capital đã mua tổng cộng 5 triệu cổ phiếu DXG.

Cụ thể, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) mua vào hơn 2,71 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ từ 4 triệu lên hơn 6,71 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,3154% lên 0,5297%.

Hanoi Investments Holdings Limited mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 26,95 triệu lên 28,15 triệu cổ phiếu, tương đương 2,2198% vốn điều lệ Bluemarq Group.

Norges Bank cũng mua thêm 800.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên hơn 9,96 triệu đơn vị, tương ứng 0,7858% vốn. Trong khi đó, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua 232.500 cổ phiếu và Gates Foundation Trust mua 50.000 cổ phiếu.

Sau các giao dịch, tổng lượng cổ phiếu DXG do nhóm Dragon Capital nắm giữ tăng từ hơn 61,05 triệu lên hơn 66,05 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng tăng từ 4,8145% lên 5,2088%.

Với việc vượt ngưỡng sở hữu 5% vốn điều lệ, nhóm Dragon Capital chính thức trở lại vị thế cổ đông lớn tại Bluemarq Group từ ngày 6/11/2026.

Trước đó, báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu gần nhất của Dragon Capital tại DXG là giữa tháng 7/2026. Khi đó, nhóm quỹ ngoại này bán ra 546.200 cổ phiếu và rút khỏi ghế cổ đông lớn khi giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 63,4 triệu đơn vị (tỷ lệ 5,0004%) xuống còn 62,86 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,9573%).

Dragon Capital mua lại cổ phiếu DXG khi mã này và nhóm bất động sản có dấu hiệu hồi phục thời gian gần đây. Cổ phiếu của Bluemarq Group từng lùi về dưới mệnh giá hồi đầu tháng trước rồi vận động đi ngang và mới rục rịch tăng trở lại. Mã kết phiên 9/11 ở giá 10.950 đồng/cp.

Diễn biến cổ phiếu DXG.

Lợi nhuận quý 3 giảm 98%

Bluemarq Group tiền thân là CTCP Tập đoàn Đất Xanh, chính thức đổi tên từ ngày 6/5/2026 theo kế hoạch tái cấu trúc thương hiệu và mô hình hoạt động. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì mã chứng khoán DXG trên HoSE.

Trong quý 3 vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 683 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước (YoY); lợi nhuận sau thuế 3,2 tỷ đồng, giảm 98% so với mức gần 164 tỷ đồng của quý 3 năm ngoái và thấp nhất trong 11 quý gần đây.

Trong báo cáo giải trình kết quả kinh doanh, DXG cho biết mặt bằng lãi suất vay mua nhà cao khiến người mua thận trọng hơn trong quyết định giao dịch, tạo thách thức cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản. Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu từ bán căn hộ, đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Bluemarq Group đạt doanh thu thuần đạt 2.823 tỷ đồng, tăng 3,5% YoY; lãi sau thuế 253 tỷ đồng, giảm 51%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 106 tỷ đồng, giảm 52%.

Năm nay, DXG đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 268 tỷ đồng, tăng 16%. Như vậy sau 3 quý, công ty đã thực hiện được 56% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận.